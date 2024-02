A carteira de motorista ficou mais cara neste ano em Belo Horizonte. É o que aponta o site de pesquisa Mercado Mineiro, que realizou um levantamento de preços nas autoescolas da capital mineira, entre os dias 1 a 2 de fevereiro de 2024. Participaram da pesquisa 28 estabelecimentos para categoria B (carros) e 22 para categoria A (motos).



Em comparação com os preços médios de janeiro de 2023, o custo da carteira B (pacote oferecido) está 2,53% mais caro, visto que os valores médios dos pacotes eram de R$ 2.075,13 e agora são R$ 2.127,55. O economista e fundador do MercadoMineiro, Feliciano Abreu, lembra que no início de janeiro de 2024, as taxas do Detran MG subiram 4,8%, mas algumas autoescolas não repassaram os aumentos devido a baixa do setor.



“É muito importante, para se tirar uma carteira de motorista da categoria B, fazer pesquisas de preço. Esse aumento está abaixo da inflação e mostra mais uma vez que o mercado para tirar a carteira de motorista não está tão aquecido assim. Claro que tem procura, mas não está tão aquecida como em outros tempos”, afirma o economista.

O primeiro passo para a obtenção da CNH é a inscrição para exame de habilitação. De acordo com o levantamento realizado, nas autoescolas, a taxa inicial varia entre R$ 105,59 e R$ 210, diferença de 99%. O próximo passo é a realização dos exames médico e psicotécnico, que custa de R$ 423,56 a R$ 426,56, variação de 0,71%.



Sendo considerado apto nos exames, o candidato procura a autoescola e inicia o curso de legislação, que têm a carga horária obrigatória de 45 horas/aula. O pacote com as 45 aulas custa entre R$ 150 até R$ 400, diferença de 167%. Terminando o curso, é necessária a realização do exame de legislação, que atesta a assimilação das leis de trânsito pelo candidato. A taxa para realização do teste custa entre R$ 105,59 e R$210, variando 99%.



Aprovado no exame de legislação, é necessário que a licença de direção – documento que autoriza a condução de veículo para aprendizagem – seja expedida. Os valores cobrados pelas autoescolas para a realização deste processo variam 127%, custando de R$ 79,20 até R$ 180.



Depois dessa etapa, o candidato deve realizar no mínimo 20 aulas práticas de direção. O pacote com as 20 aulas mínimas custa entre R$ 1.082 e R$ 1.700, diferença de 57%. Depois de feitas as aulas práticas obrigatórias, o candidato necessita passar pelo temido exame de direção. A taxa para a marcação do exame varia entre R$ 105,59 e R$ 210, diferença de 99%, enquanto o valor do aluguel do carro para a realização do teste varia 76%, custando entre R$ 170 a R$ 300.



O curso de renovação de carteira custa de R$ 160 até R$ 450, com uma variação de 181%. O curso de reciclagem custando de R$ 200 até R$ 450, uma diferença 125%. O valor total da habilitação categoria B custa no mínimo R$ 1.490 e no máximo R$ 2.709, diferença de 82%.



Entretanto, algumas autoescolas oferecem pacotes com preços diferenciados para candidatos que contratarem os serviços que envolvem a emissão da CNH. Os preços dos pacotes variam 91%, custando de R$ 1.350 até R$ 2.580.



Categoria A



Para a carteira de moto não houve a comparação com os valores do ano passado, mas os preços para tirar a carteira de primeira variam de R$ 1100 até R$ 2337, diferença de 112%. Sendo que o pacote para 1ª habilitação A (à vista com taxas) pode custar de R$ 990 até R$ 2220, diferença de 124%.



As taxas para exame de direção, legislação, inscrição detran, licença de direção e exames psicotécnico e médico são os mesmos para a categoria B. A diferença fica com o curso de renovação de carteira que custa de R$ 250 até R$ 420 para moto, uma variação de 68%. O curso de reciclagem custa de R$ 250 até R$ 420, variação de 68% e o aluguel da moto para exame está de R$ 160 a R$ 300, diferença e 87,50%.



A pesquisa completa com o endereço de todas as autoescolas está no site MercadoMineiro.