Em entrevista ao programa “EM Minas”, da TV Alterosa, em parceria com o jornal Estado de Minas e o Portal UAI, nesse sábado (6/1), o presidente nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, avaliou que o projeto de revitalização do Centro de Belo Horizonte é um dos projetos mais importantes da cidade.

Porém, o empresário ressaltou que é preciso mais criatividade nas intervenções promovidas pela prefeitura e destacou a necessidade de um olhar diferente para os bares e restaurantes. “É importante a gente saber o seguinte: não haverá revitalização se a gente não observar os pontos fundamentais que são as ruas vivas. Temos que cuidar para garantir que ali tenha um bom comércio, moradias, segurança e transporte público”, disse.

Segundo Solmucci, “é impossível falar em revitalização do Centro” sem imaginar a presença dos bares e restaurantes, uma vez que o setor pode contribuir para melhorias na segurança pública. O empresário usa como exemplo o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, que, segundo ele, seria um dos lugares mais seguros do Brasil devido à concentração de estabelecimentos.

"Quando a gente tem o adensamento da presença de gente na rua, como acontece em Copacabana e como a gente gostaria de ter no centro de BH, uma cidade com gente podendo andar a pé com bares e restaurantes, comércio noturno, tudo isso traria ao Centro uma segurança fantástica. Nós temos aqui um desperdício de imóveis”, explicou Paulo Solmucci.

O programa “EM Minas” é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa, às 19h30 de sábado. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portais do EM e do Uai.