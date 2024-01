O presidente nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, foi o entrevistado do "EM Minas", da TV Alterosa, deste sábado (6/1). Em conversa com o jornalista Benny Cohen, o empresário analisou os reflexos remanescentes da pandemia de COVID-19 no setor.

“Estamos muito endividados. Belo Horizonte, por exemplo, teve o recorde mundial de dias fechados, nenhum outro lugar do planeta teve tanto tempo fechado. Para você ter uma ideia, nós temos cidades no Brasil que não fecham nenhum dia, a exemplo de Vitória (ES). Aqui nós tivemos uma visão, na nossa opinião, inadequada do gestor público da época, então gerou essa consequência. Mas esse é um problema do Brasil inteiro, está todo mundo endividado”, ressaltou.

Solmucci ressaltou que o faturamento de muitos estabelecimentos zerou durante o tempo de comércio fechado, sendo que mais de um terço das empresas fecharam. Como consequência econômica geral, ele observou que o período de inflação alta, e taxa de juros exorbitantes também complicaram a retomada.

“As margens estão apertadas porque a inflação veio forte, os juros vieram fortes. A dor que o consumidor sente ao pagar o alimento, nós também sentimos porque é um insumo básico nosso. Quando os juros sobem e apertam, apertam para gente, então a situação financeira está apertada”, emenda.

O empresário, no entanto, também observou que os consumidores voltaram para os estabelecimentos com uma “força maior”. Para ele, o público aprendeu a valorizar o setor de bares e restaurantes. “Faturamos hoje quase 15% a mais em termos reais do que faturamos na pré-pandemia”, completou.

