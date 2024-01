Muitos aproveitam os primeiros dias do ano para repensar o planejamento financeiro pessoal. O ideal é traçar um plano para tomar as melhores decisões financeiras e evitar entrar no vermelho. O número de brasileiros endividados em novembro chegou a 76,6% e o de inadimplentes totalizou 29,0%, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).



Para Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios, começar o ano sem dívidas é fundamental para uma organização financeira sólida. “Quando estamos livres de dívidas, temos mais tranquilidade para planejar nossas finanças de forma estratégica. Podemos estabelecer metas realistas, poupar regularmente e investir no que realmente importa.”



Segundo dados da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), 80% dos brasileiros que se organizam financeiramente conseguem atingir seus objetivos. Além disso, eles têm mais chances de evitar dívidas e poupar dinheiro, o que contribui para a construção de uma vida financeira saudável e estável.

Pensando nisso, o especialista separou 5 dicas para evitar dor de cabeça em 2024. Confira a seguir.

Levantamento dos gastos



Faça um levantamento dos gastos, anotando todas as futuras despesas. Análise as áreas em que é possível economizar, buscando alternativas mais econômicas e eficientes.



Metas financeiras



Estabeleça metas financeiras realistas para o próximo ano considerando suas prioridades e objetivos. Uma forma de fazer isso é definir metas alcançáveis, como economizar para uma viagem que você sempre quis fazer ou pagar uma dívida que esteja te incomodando.



Priorize as despesas



Utilize a regra 50, 30 e 20 para organização das finanças e priorize as despesas mais importantes, evitando o endividamento. A regra financeira é simples e divide o orçamento em três partes: 50% para gastos fixos e essenciais; 30% para gastos variáveis e que podem ser reduzidos se necessário; e 20% para investimentos ou criação de um fundo de reserva.



Poupe sua renda



Poupe regularmente uma quantia fixa de dinheiro a cada mês. Além de ajudar a construir uma reserva de emergência, a prática também é essencial para alcançar suas metas financeiras de longo prazo. Ao poupar regularmente, você estará adotando uma abordagem proativa em relação às suas finanças, garantindo estar preparado para enfrentar imprevistos e despesas inesperadas.



Evite gastos desnecessários



Fuja de dívidas desnecessárias para manter seu orçamento saudável. É extremamente importante avaliar com atenção suas necessidades antes de efetuar compras parceladas ou solicitar empréstimos. Portanto, ao planejar suas finanças, lembre-se de considerar cuidadosamente se a compra é realmente necessária para atender às necessidades imediatas e se você terá capacidade de pagar as parcelas mensais ou as prestações dentro do prazo estabelecido.



“Iniciar o ano de maneira organizada e bem planejada, com um orçamento detalhado e uma estratégia de gastos consciente, é fundamental para evitar o acúmulo de dívidas indesejadas e garantir uma base sólida para o futuro financeiro”, conclui a especialista.



