Mercado do e-commerce cresce no Brasil e movimenta R$ 3,3 bilhões

Pequenas e médias empresas de Minas Gerais faturaram em vendas online, ao longo de 2023, R$ 347 milhões, 20% a mais que no ano anterior. Os dados foram divulgados pela 9ª edição do NuvemCommerce, estudo sobre e-commerce realizado pela plataforma NuvemShop.

O segmento que mais vendeu no Estado foi o de moda, com R$ 168,5 milhões, o que torna responsável por quase metade das comercializações. O mercado de Acessórios ficou em segundo lugar, com Saúde & Beleza em terceiro lugar. Respectivamente, o faturamento de cada um dos segmentos ficou em R$ 18 milhões e R$ 16 milhões.

Ao todo foram vendidos ao longo do ano 4,7 mil produtos, aumento de 12% em relação à 2022. O tíquete-médio em Minas foi de R$ 237.

O comércio online vem aumentando ano a ano devido a uma série de fatores, como comodidade no recebimento dos itens, variedade de produtos e facilidade de escolher sem precisar sair de casa.

Mas, segundo Marcela Orlandi, gerente sênior de Sucesso do Cliente da Nuvemshop, as pequenas e médias empresas conseguiram melhorar suas vendas ao aproveitarem as tendências, como lançamentos de filmes, como Barbie; e shows, como o da cantora americana Taylor Swift.

"Eventos e tendências de consumo como estes impactam a economia e são grandes oportunidades para alavancar as vendas, além das tradicionais datas comemorativas. Estar atento às oportunidades que surgem nas redes sociais e às tendências das plataformas são ações fundamentais para quem espera alcançar seus objetivos vendendo online”, comentou.

Apenas no Brasil, o filme estralado por Margot Robbie e Ryan Gosling foi assistido, até 1º de agosto, por mais de 8 milhões de pessoas. Os números tornaram 'Barbie' a maior bilheteria do país, com uma arrecadação de R$ 160 milhões.

Média nacional

Os números nacionais também registraram um aumento em relação ao ano anterior. Em 2023, pequenas e médias empresas de todo país faturaram R$ 3,3 bilhões, vendendo 55,5 milhões de produtos. O número é 19% maior que em 2022, quando o e-commerce movimentaram R$ 2,7 bilhões.

O tíquete-médio das vendas nacionais, no último ano, foi de R$ 213,80, valor menor do que o registrado pelo e-commerce mineiro.

Assim como em Minas, o segmento de moda também lidera o faturamento com R$ 1,2 bilhão. Em seguida, estão Saúde & Beleza, com R$ 291 milhões; Acessórios, com R$ 231,5 milhões.

As datas comemorativas, como Natal, Black Friday, Dia das Mães e Dia dos Pais, também registraram aumento nas vendas neste segmento.

Nacionalmente, as formas de pagamento mais usadas nas compras online são cartão de crédito, meio optado por 49% dos compradores. O pix vem em segundo lugar, com 38%.