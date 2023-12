E-commerces de pequenas e médias empresas mineiras registraram aumento de 29% nas vendas neste Natal em relação ao mesmo período do ano passado

O Natal é uma das datas que mais movimentam o comércio e também o e-commerce. Em Minas Gerais, não é diferente: de 1º a 25 de dezembro, as pequenas e médias empresas online faturaram R$ 32,5 milhões, número 29% maior que o do mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Nuvemshop.

Ao todo, foram comercializados 388 mil produtos, 24% a mais que em 2022, com ticket médio, que é o valor total das vendas dividido pelo número de pedidos, de R$ 225,3 por pedido.

“As datas festivas representam um mar de oportunidades para os empreendedores, pois possibilitam fidelizar seus clientes por meio de boas experiências, desde a realização do pedido até o recebimento do produto", afirmou Marcela Orlandi, gerente sênior de sucesso do cliente na Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais.

O segmento que liderou o faturamento no estado, neste período, foi o da moda, que alcançou rendimentos de R$ 16,5 milhões, seguido por acessórios, com R$ 1,5 milhão, e saúde e beleza, com R$ 1 milhão.

Marcela Orlandi ainda aconselha que os comerciantes online façam uso de personalizações para tentar conquistar os clientes e se sobressair.

"Design comemorativo no site, enfeites e embalagens especiais são excelentes alternativas para quem deseja se destacar. Outro ponto fundamental é garantir um frete rápido, para que os clientes recebam suas compras antes das festas", orientou.

Leia também: Ceia de Ano Novo: carne de porco tem variação de 107%

A divulgação de conteúdo nas redes sociais, principalmente de produtos ou kits exclusivos para o período, também pode ser um diferencial para conquistar o público.

"Novembro e dezembro são historicamente nossos melhores meses de faturamento. Chegamos a vender de três a quatro vezes mais do que um mês normal. Além disso, esse último trimestre tem sido muito atípico. Vendemos em dois meses o equivalente a um ano de vendas”, celebrou Tirzah Freitas, cofundadora da loja Mazé Doces, especializada em doces cristalizados em Minas Gerais.