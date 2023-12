Depois do Natal, começam os preparativos para a ceia do Ano Novo e as pessoas passam a decidir sobre o cardápio da virada para celebrar 2024. Escolher quais pratos preparar para o réveillon pode ser um desafio. E uma das estrelas da noite, a carne de porco, vai pesar no bolso. Pesquisa feita pelo site MercadoMineiro junto com o aplicativo comOferta.com dos preços de carnes, ovos e peixes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre os dias 22 e 23 de dezembro de 2023, mostra alta de preço. Foram consultadas 39 casas de carnes.

No Ano Novo, a carne suína é uma tradição: lombo, pernil, bisteca e por aí vai. O levantamento mostrou variações de 107% no quilo da bisteca, que pode custar de R$ 13,99 até R$ 28,95. O quilo da costelinha está custando entre R$ 15,95 até R$ 32, com uma variação de 100%. Já o quilo do disputado lombo inteiro é encontrado entre R$ 14,99 até R$ 30,90, variação de 106%.

Se sua escolha de menu é pelo pernil, saiba que o quilo do pernil com osso está custando de R$ 13,99 até R$ 26,90, com uma variação de 92%.

A carne de porco subiu muito neste período de 21 dias. O quilo do pernil sem osso passou de R$ 19,23 para R$ 20,39, um aumento de 6%. O do pernil com osso subiu de R$ 17,68 para R$ 18,89, aumento de 5,65%. E o quilo do lombo aparado subiu 7,58% - o preço médio, que era de R$ 21,19, passou para R$ 22,37.

Preço do frango com variação de até 124%

Quem pretende economizar levando para a ceia o frango precisa pesquisar para não se arrepender. Na pesquisa, para o preço do frango, foram encontradas variações de 124%. O melhor exemplo é quem programou um churrasco e gosta de asinha: o quilo da asa pode ser encontrado de R$ 12 até R$ 26,95. Já o quilo da coxa e sobrecoxa vai de R$ 8,99 até R$ 18,95, variação de 110%.

Se você pensa que economizará mais se escolher cortes mais simples, saiba que o quilo do pé de frango também merece pesquisa. No comércio, o preço está entre R$ 4,99 até R$ 10,99, com uma variação de 120%. Já o quilo do pescoço de peru sai entre R$ 16,99 até R$ 28,98, variação de 70%.

E os cortes bovinos?

Há quem não abra mão de um bom corte de carne vermelha. Pela pesquisa do site MercadoMineiro, nos cortes bovinos houve variações de 100%, como ocorreu no quilo do acém, que pode custar de R$ 19,99 até R$ 39,99. Já o quilo da alcatra está entre R$ 34,95 até R$ 63,90, variação de 82%, enquanto o quilo do miolo de alcatra custa de R$ 34,95 até R$ 63,90, variação de 83%.

Para quem quer saborear o corte nobre do filé-mignon, o quilo custa de R$ 49,99 até R$ 89,99, com uma variação de 80%. Já o quilo do lagarto é encontrado de R$ 28,99 até R$ 56, com uma variação de 93%. E o quilo da picanha tradicional custa de R$ 45 até R$ 89,98, com uma variação de 100%.

Nem o tira-gosto sairá tão barato. O quilo do fígado bovino está entre R$ 9,99 até R$ 29,90, com uma diferença de 199%. E o de músculo sai de R$ 19,99 até R$ 45,90, diferença de 129%.

Queda e aumento de alguns cortes pelo preço médio

Nos últimos 21 dias, segundo o levantamento, ocorreu movimentos diferentes em alguns cortes pelo preço médio. O acém caiu 2,03%: o preço médio era de R$ 30,43 e passou para R$ 29,81. O quilo da picanha tradicional subiu 3,66%: o preço médio era de R$ 64,40 e passou para R$ 66,76. E o de filé-mignon subiu 6%: o preço médio era de R$ 64,48 e passou para R$ 68,40.

Já o frango continua em alta. O quilo do coraçãozinho subiu 6%, passando de R$ 30,14 para R$ 31,98. O quilo da asa resfriada subiu de R$ 17,64 para R$ 18,28, um aumento de 3,60%. E o de frango resfriado subiu de R$ 10,66 para R$ 11,11, aumento de 4,21%. E o de peito resfriado subiu de R$ 13,44 para R$ 13,98, um aumento de 4%.

A pesquisa completa está no site MercadoMineiro.com.br e as melhores ofertas no aplicativo comOferta.