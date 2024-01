O preço da gasolina comum varia em 18,85% em postos de combustível da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (2/1) pelo site de pesquisas Mercado Mineiro. Foram consultados 205 postos da Grande BH.

O menor preço encontrado da gasolina comum foi R$5,04 e o maior foi de R$5,99. Em comparação realizada entre os preços de novembro de 2023, o preço médio da gasolina caiu -0.33% ou -R$0,02 por litro.

No caso do etanol, o menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$3,08, e o maior de R$3,99, com uma variação de 29.55%. Na comparação realizada entre o preço médio em novembro de 2023, foi apontado que o valor do etanol caiu -0.98% ou R$0,03 por litro.

O preço médio do litro do diesel caiu R$0,13 2.12% a menos) em relação ao valor comercializado em novembro de 2023. O preço era R$6,14 e passou para R$6,01. O menor preço do diesel é de R$5,69 e o maior, R$6,99, diferença de 22.85%.



O metro cúbico do gás natural veicular (GNV) manteve o preço médio de R$4,99 nos postos da Região Metropolitana.

Etanol ou gasolina?

Ainda segundo a pesquisa, o etanol é mais vantajoso para consumo no momento, já que o preço do etanol corresponde a 63,15% do valor da gasolina.

“Em uma estimativa de consumo fixado em 8.5 km por litro no etanol e 11.5km por litro na gasolina, a gasolina corresponde a R$ 0,47 por km rodado. Já com o etanol, o valor do km rodado vale R$0.40”.



A pesquisa completa pode ser lida no site do Mercado Mineiro.