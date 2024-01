O presidente nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, em entrevista ao "EM Minas", disse que o uso de mesas e cadeiras nas calçadas de Belo Horizonte é um “desafio importante” que precisa ser tratado com “harmonia”. O programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, foi exibido na noite desse sábado (6/1).

No início do último mês de dezembro, a Prefeitura de BH (PBH) realizou uma ação de fiscalização na região do hipercentro, recolhendo mesas e cadeiras após as 23h. Para Solmucci, a questão é de dimensão urbanística e precisa ser tratada com “bom senso”.

“Esse é um desafio importante da nossa cidade, porque temos calçadas muito mal construídas. Calçadas estreitas e esburacadas. Temos uma população ainda pouco educada, a gente fala muito alto nos bares restaurantes, precisa tomar cuidado com essa questão; 80% dos belo-horizontinos preferem sentar num bar nas calçadas, então a gente quer e precisa harmonizar isso com a vizinhança”, disse.

Para o empresário, é necessário “olhar com mais cuidado” para o plano diretor da cidade, mas os estabelecimentos não podem impedir a passagem dos pedestres. “Agora, temos que lembrar que um bar aberto significa um ponto de luz, de segurança pública. As pesquisas apontam que todo morador prefere andar numa rua com bar aberto, do que com ele fechado. É um desafio harmonizar tudo isso”, completa.



