O preço médio do material escolar subiu até 30% na Grande BH. É o que aponta o site de pesquisas Mercado Mineiro, que realizou o primeiro levantamento de preços de material escolar para o início de 2024. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 a 12 de janeiro e foram pesquisados 80 produtos em 11 estabelecimentos.



De acordo com o site, o levantamento tem como principal objetivo apresentar aos alunos e pais a comparação de preços entre as lojas do setor. O Mercado Mineiro lembra que utiliza o termo “genérico” em alguns produtos, onde se entende que é o produto mais barato encontrado na loja, desprezando a marca e valorizando o menor preço, portanto, estes produtos podem ter variações consideráveis e em alguns casos justificáveis.



Em comparação a janeiro de 2023, os preços em média subiram neste ano, com aumento que chega em até 30%, caso este do papel celofane 70x90cm, que custava em média R$ 1,82 subiu para R$ 2,37.

Confira todos os preços médios:



- Caneta hidrocor 12 cores neo-pen (gigante) – compactor custava em média R$ 18,50 subiu para R$ 23,80, aumento de 28%.



- Caderno espiral capa dura 96 folhas (Mais +) - tilibra universitário custava em média R$ 11.05 subiu para R$ 13,55, um aumento de 22,6%.



- Cola Branca 40grs – Genérico era vendido em média a R$ 2,70 subiu para R$ 2,99, aumento de 10,66%.



- Gizão de Cera c/12 cores - Faber Castell/ Acrilex / Maped custava em média R$ 11,25 subiu para R$ 13,48, aumento de 19,78%.



- Papel Colorset 48x60 – Genérico que custava em média R$ 1,83 subiu para R$ 2,26, aumento de 23%.



- Papel A4 branco pct/100fls – Genérico tinha o valor de R$ 7,04 subiu para R$ 8,14, um aumento de 15,60%.



Variações



As variações são os maiores e menores preços encontrados de material escolar na Grande BH. A maior variação ficou com o apontador simples sem reservatório Metal - Genérico, que pode custar de R$ 1,50 até R$ 6,50, diferença de 333%. Confira outras:



- Papel Laminado 48x60 - Genérico pode custar de R$ 1,50 até R$ 6,10, diferença de 307%.



- Pasta aba-elástico (PP 40mm) - Genérico pode custar de R$ 3,95 até R$ 15,90, variação de 303%.



- Corretivo líquido base d'água - Genérico pode custar de R$ 1,99 até R$ 7,99, com uma diferença de 302%.



- Papel Celofane 70x90cm pode custar de R$ 1,50 até R$ 5,90, diferença de 293%.



- Borracha Capa Plástica - Genérico custa de R$ 1,90 até R$ 5,90, variação de 211%.



- Refil Fichário Branco 96fls. - Tilibra custando de R$ 8,90 até R$ 14,99, variação de 163%.



- Lápis de cor inteiro c/12 cores kit (1º Linha) - Faber Castell / Norma / Maped custando de R$ 13,90 até R$ 29,90, diferença de 115%.



- Pincel Atômico (Ponta Chanfrada / grossa) - Faber Castell / Pilot / Compactor / Pentel custando de R$ 4,90 até R$ 9,90, diferença de 102%.



- Caderno Universitário Espiral Capa Dura 96fls LICENCIADO 2024 - Tilibra / Norma / Foroni / Grafons é vendido de R$ 7,90 até R$ 15,90, variação de 101%.



- Cola Branca 35 grs. / 40grs - Cascolar / 3M pode custar de R$ 2,50 até R$ 4,99, diferença de 100%.



- Caderno Brochurão Capa Forte 60fls LICENCIADO 2024 - Tilibra / Norma / Foroni / Grafons pode custar de R$ 6,90 até R$ 12,90, diferença de 87%.



- Papel A4 branco pct/100fls - Chamex/ Report/ Copimax custando de R$ 6,90 até R$ 10,99, diferença de 59%.





Fique atento!



Segundo o economista e fundador do MercadoMineiro, Feliciano Abreu diz que esta pesquisa serve como referência para o consumidor. “A qualidade, preço, facilidades de pagamento, devem ser avaliadas no momento da escolha tanto do material como do estabelecimento. O consumidor deve avaliar as duas ou três melhores lojas (com os menores preços) para comprar o material escolar”, afirma.



A pesquisa completa, com os preços e endereços dos estabelecimentos, está no site Mercado Mineiro.