As condições climáticas como o calor excessivo têm interferido no preço dos alimentos como a cenoura

Os produtos do sacolão ficaram mais caros e o quilo da cenoura teve aumento de 138% em Belo Horizonte. A pesquisa é do MercadoMineiro junto com aplicativo comOferta.com, que realizaram um levantamento dos preços de hortifruti em 20 sacolões da capital mineira entre os dias 16 a 18 de janeiro.



Os preços médios subiram muito nos dois últimos dois meses, de novembro de 2023 até janeiro de 2024. Confira:

Quilo da cenoura subiu de R$ 4,36 para R$ 10,38, um aumento de 138%.

Quilo da beterraba subiu de R$ 3,59 para R$ 6,01, aumento de 67%.

Quilo da batata inglesa subiu de R$ 6,49 para R$ 10,33, aumento de 59%.

Chuchu subiu de R$ 4,66 para R$ 7,05, aumento de 51%.

Quilo do inhame subiu de R$ 6,18 para R$ 8,87, aumento de 43,56%.



Abacaxi subiu de R$ 7,08 para R$ 8,93, aumento de 26%.

Quilo da laranja pera rio subiu de R$ 8,87 para R$ 6,04, aumento de 24%.

Quilo da banana prata subiu de R$ 7,03 para R$ 8,54, aumento de 21%.

Maçã nacional subiu de R$ 12,38 para R$ 14,42, aumento de 16,5%.



Variação

Tivemos quedas no quilo do limão tahiti que reduziu de R$ 5,84 para R$ 3,76, uma redução de 35.61%. O quilo do mamão havaí caiu de R$ 8,19 para R$ 7,28, uma redução de 11%. O quilo da melancia caiu de R$ 3,64 para R$ 3,46, uma redução de 4.93%.



A variação são os maiores e menores preços encontrados entre os estabelecimentos. O quilo da batata inglesa teve variação de 100,29%, podendo custar de R$ 6,98 até R$ 13,98. O quilo do tomate comum custa de R$ 3,98 até R$ 12,49, uma variação de 213%.



O quilo da beterraba custa de R$ 1,98 até R$ 8,99, uma variação de 354%. O quilo da cenoura vermelha custando de R$ 1,98 até R$ 7,99, variação de 303%. A cebolinha ou salsinha é vendido de R$ 1,98 até R$2,99, uma variação de 51%.



A couve custando de R$ 4,98 até R$ 13,99, variação de 188%. O quilo do quiabo podendo custar de R$ 3,98 até R$ 24,90, variação de 525%. O quilo do mamão havaí pode custar de R$ 2,98 até R$ 13,99, variação de 369%.



O quilo do limão tahiti pode custar de R$ 1,99 até R$ 5.99, variação de 202%. O quilo da banana prata pode custar de R$ 6,98 até R$ 12,99, variação de 86%. O quilo da Laranja pera custando de R$ 4,98 até R$ 6,99, variação de 40%.



O abacaxi custando de R$ 3,98 até R$ 14,90, variação de 276%. O quilo da maçã custando de R$ 11,99 até R$ 17,90, variação de 49%. O quilo do abacate custando de R$ 3,98 até R$ 10,99, variação de 176%.







Segundo o economista Feliciano Abreu, dono do MercadoMineiro, os preços dos legumes e frutas no sacolão tem aumentado muito em função do excessivo calor no final do ano passado e depois das fortes chuvas.



“O consumidor deve redobrar atenção nos preços, que devem aumentar não somente nos sacolões, mas vai refletir no custo das refeições fora e dentro de casa. Lembrando que o mercado já vem sofrendo com aumento do arroz e feijão”, afirma.





A pesquisa completa está no site do MercadoMineiro.