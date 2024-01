Santiago, Chile – A ChileOliva, associação de produtores de azeite de oliva do país sul-americano homônimo, quer ampliar a participação das empresas chilenas no mercado brasileiro, que é visto como grande parceiro para a exportação do produto. Para aumentar a presença no Brasil, a ChileOliva já organizou eventos de marketing com influencers e conta com o auxílio da ProChile, instituição responsável por promover a exportação do país vizinho, para divulgar a qualidade dos produtos chilenos.

Para falar sobre o assunto, a gerente geral da ChileOliva, Gabriela Moglia, recebeu a reportagem do Estado de Minas em Santiago, no Chile. Ela vê no Brasil uma grande oportunidade para os empresários do ramo.”O Brasil é o nosso principal mercado em termos de valor por kilo de azeite. E o Brasil conhece Chile, é um país próximo, conhece os nossos vinhos e salmões. Então, o Brasil é uma grande oportunidade”, disse.

De acordo com dados de 2022, o Brasil é o sétimo país que mais consome azeite de oliva no mundo, com 110 mil toneladas por ano.Apesar disso, as marcas de azeite chilenas não são tão conhecidas no Brasil, com exceção de algumas, como a O-Lve.! "É preciso investir ainda mais em marketing e apresentar o produto chileno aos brasileiros. Assim como eles conhecem o vinho, devem conhecer o azeite. É algo paulatino e que vai acontecendo com o tempo", afirma Moglia.

No ano passado, as empresas associadas à ChileOliva exportaram 12,651 mil toneladas de azeite, com 3,46 mil toneladas destinadas ao Brasil, segundo maior mercado para os azeites chilenos, perdendo apenas para os Estados Unidos, que importaram 3,94 mil toneladas do produto no ano passado. Em terceiro aparece a Espanha, que apesar de ser o maior produtor mundial, comprou 2,91 mil toneladas dos produtos chilenos em 2023. As exportações chilenas de azeite somaram US$ 81,95 milhões no ano passado, com o volume representando mais de 50% da produção do país, de 23 mil toneladas de azeite de oliva. O Chile tem 21,14 mil hectares de oliveiras.



Preços disparam

De janeiro a outubro de 2023, o preço do azeite disparou e aumentou 25,62% nos supermercados brasileiros. Uma garrafa de extra virgem pode ultrapassar os R$ 50. A tendência é que os preços continuem altos por um bom tempo. Os estoques globais estão com as mínimas históricas e o maior produtor do mundo, a Espanha, com 44% da participação mundial, convive com secas que fizeram a produção cair 26% com base no padrão dos últimos anos.



“Para o Chile é um bom cenário, que subam os preços. Mas nem tanto. Tudo tem a ver com a produção. Como a Espanha diminuiu o volume, o preço aumentou. O azeite é um produto inelástico, porque se sobe muito, muita gente não consome”, disse Moglia. “Mas para o Chile é bom esse aumento, porque o preço do azeite estava por baixo do custo de produção. O que se espera é que o mercado se regule, que Espanha volte a produzir, mas não vai abaixar tanto como estava antes. O preço deve continuar mais alto por um período maior", acrescentou.

Mitos e verdades sobre o Azeite

Os benefícios e a forma de utilização e conservação do óleo vegetal

O azeite pode ser usado para fritar? Deve ser mantido em recipientes transparentes? Eleva o colesterol bom (HDL)? Essas são algumas das muitas dúvidas sobre o uso do óleo vegetal extraído da azeitona entre os brasileiros. O ChileOliva, uma associação de produtores de azeite de oliva do país sul-americano, fez um encarte com mitos e verdades sobre o uso do produto e enviou ao Estado de Minas. Confira os principais pontos.

1. Prefira azeites que não tenham aromas de azeitona em conserva

O azeite deve ter sabores frescos e herbáceos e amargor equilibrado, com picor marcado e persistente, mas nunca aromas de azeitonas em conserva. Isso significa que o produto tem um defeito (tulha), o que diminui a sua qualidade, suas virtudes culinárias e nutricionais .

2. Use inclusive para fritar

O azeite suporta bem as altas temperaturas e, por isso, a comida absorve menos gordura durante a fritura, o que se traduz em refeições mais saudáveis.

3. Consuma para cuidar de sua saúde

O azeite de oliva é rico em polifenóis, substâncias que auxiliam o sistema digestivo e possuem ação antioxidante, que ajudam a prevenir o câncer.

4. Proteja-o da luz

O azeite precisa ser mantido em recipientes escuros, porque é um produto sensível à luz.

5. Conserve-o bem fechado

Além da cor ou transparência da embalagem, é importante que o recipiente esteja bem tampado, preservando, assim, o sabor e as propriedades benéficas à saúde.

6. Contém colesterol bom (HDL)

O azeite de oliva possui uma alta porcentagem de ácido oleico, considerado a gordura ideal (ácido graxo monoinsaturado). O ácido oleico aumenta o colesterol bom (HDL) e exerce um papel protetor, transportando o colesterol mau (LDL) para o fígado, a partir de onde é eliminado.

7. Previne doenças cardiovasculares

Por seu alto nível de antioxidantes e vitamina E, o azeite de oliva ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares.

* O repórter viajou a convite da ProChile, órgão internacional do governo chileno