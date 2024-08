Tiro entrou pela janela do motorista, que estava fechada

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas do ladrão que matou Marília Aparecida Passos Azevedo, de 61 anos, na madrugada desta quarta-feira (21/8), em Belo Horizonte. O suspeito estava em uma motocicleta quando abordou um casal na BR-381, altura do Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste. A mulher levou um tiro na axila esquerda e morreu, enquanto o homem, Luciano Augusto Dias de Azevedo, de 65 anos, ficou ferido.





Segundo informações dos filhos das vítimas, os pais estavam indo viajar para comemorar o aniversário de 66 anos de Luciano, que acontece nesta quinta-feira, dia 22 de agosto. A polícia conseguiu imagens de uma câmera de vídeo, que mostra o momento em que Luciano diminui a velocidade do carro para passar num quebra-molas. Nesse momento, uma motocicleta se aproxima, com apenas o piloto.





Ao ser abordado, Luciano arranca o carro. O ladrão atira e foge em seguida. Depois dos tiros, Luciano seguiu direto para a UPA Norte, na tentativa de salvar a mulher. Ela não resistiu aos ferimentos. Ele, que tinha um ferimento a bala, de raspão, foi transferido para o Hospital Risoleta Neves e recebeu alta, no final da manhã, depois de medicado.





Os policiais que investigam o caso tentam identificar a motocicleta, na cor vermelha, usada pelo ladrão. O tiro atingiu a janela do lado do motorista, Acertou, de raspão, a cabeça de Luciano e acertou Marília em uma das axilas.