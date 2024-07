Borracheiro reage a assalto e é morto a tiros

Um borracheiro, de 31 anos, morreu nessa segunda-feira (29/7) ao reagir a um assalto no estabelecimento comercial dele, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo, praticado por um dos quatro envolvidos no crime e que estão foragidos.





Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos fugiram em um veículo VW Gol preto. O quarto suspeito envolvido no crime teria esperado dentro do carro.

Antes de ser alvejado pelos tiros, conforme testemunhas, a vítima entrou em luta corporal com os outros três suspeitos, sendo que, em determinado momento, acertou em um deles alguns golpes de tesoura. Em seguida, o borracheiro foi atingida pelos tiros que o atingiram na barriga, costas e cabeça.





Os suspeitos levaram correntes de ouro da vítima.





Testemunhas também relataram que o borracheiro foi abordado pelo bandidos quando trabalhava. Ele morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital.





Segundo a PM de Uberaba, o carro usado no crime foi encontrado queimado no distrito de Ponte Alta.