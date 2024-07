Um homem de 28 anos, foi arrastado por uma rede de pesca e morreu afogado em Dona Eusébia, cidade da Zona da Mata Mineira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu no viveiro ecológico da cidade, no domingo (28/7), por volta de 4h da manhã.



De acordo com relatos do irmão da vítima, de 47 anos, ambos estavam pescando no local. Em dado momento, o irmão se afastou e, quando retornou, a vítima havia desaparecido do ponto da margem onde ambos pescavam.





Bombeiros mergulhadores realizaram buscas no rio e localizaram o corpo da vítima, que estava com um dos braços entrelaçado na tarrafa (rede pesca) em que estavam utilizando.





Os militares acreditam que o homem acabou sendo arrastado pela rede ao arremessá-la, e assim, se afogou ao cair em local profundo. Não há informações sobre se a vítima sabia nadar.





Após resgatado, a perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Leopoldina pela Funerária São Cristóvão.