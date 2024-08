Uma mulher de 38 anos foi espancada por outras quatro sob a acusação de mandar nudes a um homem comprometido com uma das agressoras. O crime aconteceu no último sábado (17/8) em um condomínio no bairro Barreiro, em Itabira, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em vídeos que foram compartilhados nas redes sociais é possível ver a vítima, suja de urina e com o rosto vermelho, recebendo as agressões e afirmando que não "ficou com ninguém". Em determinado momento, uma das agressoras pega a mulher pelos cabelos e a arrasta escada abaixo. Toda a cena é filmada pela companheira do homem.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava em sua casa rezando quando, por volta de meia-noite, olhou o celular e viu que tinha recebido mensagens de um antigo relacionamento. Também havia uma ligação perdida.





Depois, ouviu batidas na porta. Ao atender, se deparou com quatro mulheres: a atual namorada do homem, acompanhada de sua irmã e duas amigas. Imediatamente elas entraram no apartamento e começaram a agredir a vítima com tapas e pontapés.





Nas imagens, a vítima é levada para a área comum do condomínio onde ela, a agressora e o homem moram e uma nova sessão de agressões começa na frente de vizinhos e do homem em questão, que não faz nada. Por fim, a mulher de 38 anos é ameaçada: “Se você ligar pros homens (policiais), eu vou atrás de você”.





Segundo a PM, policiais foram chamados no local logo após o ocorrido. Ao subir as escadas até o apartamento da vítima, relataram que encontraram mechas de cabelos nos degraus. A mulher se queixava de dores pelo corpo e foi levada para atendimento médico. Ela não retornou para o condomínio onde mora, preferindo ficar na casa de uma amiga.





Os vizinhos não quiseram prestar depoimento pois temem retaliação por parte do homem que foi pivô da briga. Ele é conhecido por ter envolvimento em delitos ocorridos no condomínio. A Polícia Militar não divulgou a ficha criminal dele.





Um boletim de ocorrência por lesão corporal e tortura foi registrado na delegacia da PM de Itabira. As quatro agressoras fugiram e ainda não foram localizadas.