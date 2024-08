As obras da maternidade do Hospital Odilon Behrens começaram em setembro de 2022

O prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) visitou nesta quarta-feira (21/8) as obras da nova maternidade do Hospital Odilon Behrens (HOB), na Região Noroeste de Belo Horizonte. A inauguração da unidade, cujas obras começaram em setembro de 2022, está prevista para o primeiro semestre de 2025.

A nova maternidade terá capacidade para até 6 mil atendimentos mensais e seis andares. A estrutura vai contar com pronto-atendimento para urgências, emergências e casos de violência sexual. Assim como bloco obstétrico, alojamento conjunto, setor de neonatologia e Centro de Parto Normal (CPN), que terá cinco salas de pré-parto, parto e puerpério, sendo dois de alto risco.





Serão cem leitos, sendo 50 para neonatos que necessitam de cuidado especializado, o que representa um crescimento de 25% na capacidade atual. Os outros 50 leitos serão para o alojamento conjunto, destinados a mães e bebês saudáveis.





“Acho que é importantíssimo Belo Horizonte investir em melhorias da infraestrutura de saúde. Nós temos bons médicos, enfermeiros e técnicos e às vezes a infraestrutura tem alguma deficiência”, disse Fuad, que acredita que as obras da nova maternidade do HOB trarão uma melhoria significativa.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), haverá também melhoria nas instalações, como atualizações tecnológicas. O investimento para esse empreendimento gira em torno de R$ 24 milhões, oriundos do Fundo Municipal de Saúde, com financiamento da Corporação Andina de Fomento (CAF) e do Tesouro Nacional.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa