A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga pichações com apologia ao nazismo em muros de Poços de Caldas, no Sul de Minas. Os desenhos retratam variações de suásticas, símbolo ideológico do movimento. Também foi escrita a frase “fora judeu”.

As imagens circularam em grupos de mensagens da comunidade LGBTQIAPN+ da cidade e repercutiram nas redes sociais.



O número 88 também estava entre as pichações. Essa referência à Adolf Hitler e à saudação nazista “Heil Hitler” era comumente utilizada nas décadas de 80 e 90, em alguns países, inclusive no Brasil, - isso porque ‘H’ é a oitava letra do alfabeto. Assim, formava-se ‘Heil Hitler’.



Segundo a PCMG, até o momento, não foi localizado o registro de ocorrência policial em relação às pichações. Contudo, a instituição determinou que fossem realizadas diligências investigativas no local. Caso seja constatada a existência de fato criminoso, um inquérito será instaurado.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa