“A falta de médico é o grande problema”, apontou o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, ao comentar sobre a principal dificuldade na área da saúde da capital mineira. Na manhã desta segunda-feira (26/8), Tramonte visitou a área hospitalar na Região Centro-Sul, passando por unidades como o Hospital João XXIII, a Santa Casa de Belo Horizonte e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul. Ele estava acompanhado de sua vice Luísa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento do governo Zema.

Durante a agenda, Tramonte também conversou com apoiadores, ouvindo demandas e distribuindo material de campanha. “O que nos preocupa muito é a demora na realização de exames de média e alta complexidade. É realmente um grande problema, a gente se preocupa muito com isso”, apontou o candidato.

Uma das propostas do candidato é fortalecer a comunicação entre a gestão da saúde pública e os pacientes. Um dos planos de Tramonte é criar o “Zap da Saúde”, para que as pessoas possam acompanhar o andamento de suas consultas.



"Nós também temos a proposta do 'Corujão da Saúde', que é a prefeitura fazendo contratos junto com outras entidades particulares, no caso hospitais, para que na madrugada essas pessoas possam utilizar esses equipamentos que muitas vezes estão ociosos. A preocupação é essa, além da falta de médico especialista, que a gente sabe que falta muito médico especialista aqui em Belo Horizonte. Nós vamos correr atrás disso.

Em relação a ampliação no atendimento, Tramonte disse que, se eleito, irá realizar convênios com faculdades de medicina e cooperativas da área da saúde.

“O que não pode faltar é médico de jeito nenhum. Faltou médico, tem que ter médico imediatamente para atender. Nós vamos fazer convênios com faculdade de medicina e cooperativas médicas, para que não falte médico de jeito nenhum. Faltou médico, você quebra a engrenagem todinha. Médico não pode faltar, principalmente pediatra”, afirmou.