O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, visitou a Região da Lagoinha, local marcado pela presença significativa de pessoas em situação de rua.

A agenda, na manhã desta terça-feira (27/8), foi acompanhada de sua vice-candidata Luísa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento do governo Zema. No local, os candidatos conversaram com algumas pessoas em situação de rua, comerciantes e moradores da região.





À imprensa, Tramonte disse que existe uma omissão por parte da prefeitura com a população em situação de rua. O candidato também destacou que a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade é perceptível em várias áreas da cidade. Sem citar nomes de adversários, Tramonte disse que não propõe "despachar esse povo", se eleito.





Durante uma agenda na última sexta-feira (23/8), o senador licenciado e também candidato à prefeitura, Carlos Viana (Podemos), disse que uma de suas propostas é devolver pessoas em situação de rua que não sejam da capital mineira para suas cidades de origem. Questionado pela reportagem do Estado de Minas, Mauro Tramonte disse que a sua fala não era um ataque ao candidato e nem a nenhum outro adversário.





Uma das propostas do candidato é integrar diversas secretarias, com o intuito de "unir" vários órgãos para procurar soluções para os problemas dessa população. O deputado também disse que espera conseguir apoio do Estado e da União para enfrentar o problema, caso seja eleito.

"Nós vamos fazer uma rede de triagem para saber de onde estão vindo (essa população) para a gente saber o que está acontecendo. Por que a cidade toda, aonde você vai, está com essa quantidade de pessoas abandonadas? São seres humanos. Nós não vamos despachar esse povo. Jogar todo mundo para o outro lado e mandar todo mundo embora. Não é assim”, disse Mauro Tramonte.





“Nós temos que entender que tem muita gente que está aqui que tem família aqui, por que a família não vem? Por que não volta para a família? A gente fica muito preocupado com isso que a cada dia tá aumentando e nós não podemos fechar os olhos para isso”, completou.

À reportagem, Tramonte demonstrou preocupação com os cães da população em situação de rua. “Muitos deles têm dois, três cachorros. Ninguém está olhando para isso. Eles (os cães) precisam ser castrados, vacinados e cuidados”, disse.





“Não é só aqui (no Lagoinha) não, é na cidade toda. Eu fico muito triste e ao mesmo tempo eu não entendo essa omissão da prefeitura. Não se pode deixar esse povo sofrendo, parece que estão invisíveis e não é desse jeito. Essa missão me deixa até revoltado porque são pessoas que estão nessa situação e querem sair dessa situação”, disse.





Tramonte ainda afirmou que a prefeitura não tem diálogo com a população em situação de rua. "Eles me dizem que ninguém procura eles. Nós precisamos além dos abrigos, nós precisamos saber dos problemas. A gente tem que encaminhar esse pessoal para a saúde pública, parte dessas pessoas que estão nas ruas têm problemas com droga, com álcool ou problemas mentais. Nós temos que trabalhar em cima disso. Se for para levar para algum local, só se eles quiserem. Ninguém é obrigado, nem vamos pegar força pra levar", disse o candidato, ao ser questionado sobre como lidaria com a resistência de alguns moradores de rua em aceitar o encaminhamento para abrigos.