Duda foi a sexta entrevistada da série de sabatinas do Estado de Minas com candidatos à PBH

A deputada federal Duda Salabert (PDT), candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, disse que um dos primeiros atos, caso eleita, será medir a qualidade da água da Lagoa da Pampulha. A parlamentar ainda prometeu que, se a qualidade da água não melhorar em dois anos, irá renunciar ao cargo. Duda foi a sexta entrevistada da série de sabatinas do Estado de Minas com candidatos à PBH.

"Nós vamos protocolar um projeto de lei, logo em seguida pegaremos o carro, iremos para a Lagoa da Pampulha, que nós vamos medir a qualidade da água. Vou fazer um anúncio público e protocolar isso, que se em dois anos a qualidade da água da Lagoa da Pampulha não melhorar, eu renuncio. No dia primeiro de janeiro nós vamos medir a qualidade da água. Dois anos depois, vamos medir novamente publicamente. Se não melhorar, eu renuncio ao cargo", disse.

Durante a sabatina, Duda também afirmou que enfrentará o que chamou de "três máfias": do transporte, do lixo e da Lagoa da Pampulha. Para a candidata, essas "máfias" impedem o desenvolvimento da cidade.

"Há questões anteriores que devem ser resolvidas e que, infelizmente, as últimas gestões não resolveram, e pior, pioraram, que são três grandes máfias responsáveis por não deixar Belo Horizonte crescer e desenvolver como deve. Belo Horizonte é a quarta cidade mais rica do país, mas nós temos três grandes máfias que atuam como sanguessugas do dinheiro público e impedem o desenvolvimento social da cidade, que são a máfia do transporte público, a máfia do lixo e a máfia da lagoa da Pampulha, que lucra com a lagoa suja, causando avanços tímidos na lagoa", afirmou.

"Vou enfrentar essas três máfias, como eu enfrentei ontem à noite. Eu estava aqui na Serra do Curral denunciando no meu Instagram a mineradora ilegal. Fui recebida a bala, o pessoal passando e mostrando um revólver para gente, mas enfrentamos e denunciamos para a Polícia Federal, para Polícia Militar, que vai barrar hoje de manhã essa mineradora", disse.

Outro ato da candidata será propor o aumento salarial dos professores da rede pública. "Vou protocolar um projeto de lei para que Belo Horizonte pague o maior salário para professores entre as capitais. É impossível transformar uma sociedade que não seja por meio da educação valorizando os professores. São os professores que ficam mais tempo com nossos filhos. Então, desenvolvendo uma escola em tempo integral, com professores bem pagos, o melhor salário para professores entre as capitais vai ser o primeiro gesto", afirmou.



Sabatinas do EM

As sabatinas do Estado de Minas começaram na última segunda-feira (19/8), quando foi entrevistada Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes foram entrevistados Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler (PL) e Carlos Viana.

Confira a agenda com as próximas entrevistas:

Terça-feira (27/8) - Rogério Correia (PT)

Quarta-feira (28/8) - Mauro Tramonte (Republicanos)

Quinta-feira (29/8) - Gabriel Azevedo (MDB)

Segunda-feira (2/9) - Fuad Noman (PSD)



