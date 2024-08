O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) acionou a Procuradoria Geral da República (PGR) para investigar a campanha de Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo (SP). Motivo: durante um comício do postulante à prefeitura, realizado no último sábado (24), uma intérprete teria cantado o Hino Nacional usado linguagem neutra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Des filhes desse solo és mãe gentil”, teria pronunciado a cantora durante a execução do Hino Nacional. Entre os presentes no evento estava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O recebimento da representação de Bilynskyj contra a campanha de Boulos na PGR foi confirmada pela reportagem do Estado de Minas.