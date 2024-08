SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família Bolsonaro rachou na eleição para prefeito de Cascavel (PR). Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apoia Renato Silva, do PL, seu filho Eduardo entrou na campanha de Márcio Pacheco, do PP.

Silva, atual vice-prefeito da cidade do norte paranaense, também tem o apoio do governador do estado, Ratinho Jr. (PSD).





"Estamos fazendo parcerias com o partido do Ratinho e o nosso PL para que possamos ter nomes competitivos, que garantam a eleição, diminuindo o espaço para aqueles outros partidos que têm uma ideologia completamente diferente da nossa", disse Bolsonaro em vídeo ao lado do candidato e do governador.





Eduardo, por sua vez, participou de entrevista ao lado de Pacheco, que é deputado estadual. O candidato destacou que é policial federal, assim como o filho do ex-presidente, o que teria contribuído para receber o apoio.