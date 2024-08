O candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, o deputado federal Rogério Correia, criticou a aliança do candidato Mauro Tramonte (Republicanos) com o governador Romeu Zema (Novo). Nesta terça-feira (27/8), o petista disse que as últimas declarações do adversário dão indícios de um pensamento “privatista” para a saúde pública da capital. O petista criticou o adversário na Sabatina do Estado de Minas e Portal Uai.

“O Tramonte virou o candidato do (Romeu) Zema. Ele já começou a falar na saúde em privatizar, entregar para OSC (Organizações da Sociedade Civil), nós temos que saber se nós queremos em Belo Horizonte privatização ou melhorar os serviços públicos, que é a minha meta. Melhorar inclusive do ponto de vista dos meus colegas professores, pagar o piso salarial nacional para os professores. Nós precisamos da prefeitura presente na vida das pessoas e não sair privatizando as coisas”, disse.

Tramonte tem como vice a ex-secretária de Planejamento e Gestão de Zema, Luísa Barreto (Novo), criticada pelos petistas por uma gestão liberal no governo do Estado. O candidato do Republicanos, nos primeiros dias de campanha, tem destacado a saúde como o principal problema da cidade e propõe parcerias com Zema e com o setor privado para sanar os transtornos.

Rogério também destacou a privatização do Metrô de Belo Horizonte, realizado no final do primeiro governo Zema, junto ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Rogério atribuiu a nova empresa o aumento da tarifa, que passou de R$ 1,80 para R$ 5,50 em pouco mais de um ano sem o subsídio que era pago pelo governo Federal.

“Os que acharem que Zema mereceria governar Belo Horizonte, com certeza vão pensar isso em relação ao Tramonte. Mas que tenham cuidado, porque a vice não conseguiu tomar conta do elevador na Cidade Administrativa. Então tem que ter cuidado com essas privatizações, porque elas não resolvem o problema do povo. Não é possível governar Belo Horizonte sem reforçar o SUS, não é possível governar Belo Horizonte sem reforçar as escolas públicas, colocando escolas de qualidade para atender as pessoas. Se você delegar ao setor privado, você não terá a prestação de serviço público, isso nosso povo já tá entendendo e sabendo”, disse.



