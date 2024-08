Nesta quinta-feira (29/8) os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte terão compromissos em diversos pontos da capital mineira. As agendas preveem reuniões internas, gravações de programas eleitorais e caminhadas com o eleitorado. Confira a programação do dia de cada candidato:

Gabriel Azevedo (MDB)

Sabatina no Estado de Minas/Portal Uai , às 10h

, às 10h Despachos internos, às 11h30

Encontro com diretoria da CDL/BH (Av. João Pinheiro, 495 - Centro), às 16h

Reunião com apoiadores (Rua José Bonifácio de Andrada, 47 - Jardim dos Comerciários), às 19h

Inauguração comitê do candidato a vereador Sérgio Fernando (MDB), às 20h30

Mauro Tramonte (Republicanos)

Caminhada na Lagoa da Pampulha, com concentração no Parque Ecológico (Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061), às 11h30



Rogério Correia (PT)

Reunião Com Diretoria do CREA (Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho), às 9h



Caminhada com a Militância no Aglomerado Cabana do Pai Tomás (Rua Barão de Sabará com Conde De Palma), às 11h



Encontro de Movimentos Antirracistas e de Matriz Africana, no Comitê da Esperança (Av. Afonso Pena, 2161, Centro), às 19h



Carlos Viana (Podemos)

Agenda em Brasília, Prêmio Congresso em Foco, às 19h



Duda Salabert (PDT)

Visita ao Hospital Risoleta Neves. (Rua das Gabirobas, 1 - Vila Cloris), às 9h40



Almoço na Estação Vilarinho, às 12h

Sabatina na imprensa

Roda de conversa com a candidata a vereadora Professora Viviane (PDT), às 19h

Lourdes Francisco (PCO)

Reuniões internas



Wanderson Rocha (PSTU)

Panfletagem na porta do Hospital Santa Casa, entrada de funcionários (Rua Ceará), às 7h



Participa de ato em Defesa do Povo Palestino na Praça Sete, às 17h

Indira Xavier (UP)

Conversa com o Presidente Nacional da UP, às 11h



Ato em Defesa da Palestina na Praça Sete, às 17h



Lançamento do Filme Zé, de Rafael Conde, no Cine Belas Artes, às 20h30

Bruno Engler (PL)

Sabatina com imprensa

Reuniões internas e gravações

Fuad Noman (PSB)