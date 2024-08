O candidato Mauro Tramonte (Republicanos) afirmou que, se eleito prefeito de Belo Horizonte, será um gestor que trabalha, diferente de administrações anteriores. A declaração foi feita em entrevista ao Estado de Minas, durante a série de sabatinas em parceria com o Portal Uai.

Questionado sobre sua parceria com o ex-prefeito Alexandre Kalil e o governador de Minas Romeu Zema (Novo), Tramonte afastou os rumores de que ambos teriam indicações para secretarias e garantiu que pretende formar um secretariado técnico, ativo nas ruas.

“Eu quero que trabalhem. Meu secretariado vai ter que estar na rua, atuando. Não pode ficar em gabinete só esperando as coisas acontecerem. Quem andar e trabalhar comigo vai ter que se esforçar, como eu estou fazendo. Estou circulando por todos os lados e vou continuar assim. O prefeito não pode ficar sentado atrás de uma mesa, esperando as coisas acontecerem”, afirmou.

Segundo Tramonte, um bom prefeito precisa “andar, fiscalizar, correr atrás, ver o que está acontecendo na sociedade”. Ele acrescentou: “Não pode apenas delegar poderes. Quando você me perguntou sobre o Kalil e o Zema, nós os trouxemos porque eles viram que nossos projetos são bons para a cidade. Eles não vieram em troca de cargos. Um governador de estado vai vir em troca de algum cargo? Não. Como eu disse, a única coisa que ele falou foi: ‘Cuida para mim desse povo de Belo Horizonte’, a mesma coisa que o Kalil disse: ‘Cuida do povo de Belo Horizonte’”, concluiu.

Sabatinas

As sabatinas do Estado de Minas começaram na última segunda-feira (19/8), quando foi entrevistada Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes foram entrevistados Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler (PL) e Carlos Viana.



Confira a agenda com as próximas entrevistas:

Quinta-feira (29/8) - Gabriel Azevedo (MDB)

Azevedo (MDB) Segunda-feira (2/9) - Fuad Noman (PSD)

Debate na Alterosa

Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.

Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão de responder perguntas feitas entre eles.

O primeiro, segundo e terceiro blocos serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e, também, na edição impressa do dia 12.