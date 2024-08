Duda Salabert se reuniu com Comitê Eleitoral de Entidades Representativas para discutir propostas para servidores públicos

A candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PDT, Duda Salabert, e seu vice, Francisco Foureax (PDT), foram recebidos nesta quarta-feira (28/8) pelo Comitê Eleitoral de Entidades Representativas e defenderam mais benefícios para servidores públicos e a aplicação anual de concursos. Durante a conversa com sindicatos, Duda também criticou governos passados e o atual, e lamentou a falta de diálogo com a categoria.





Salabert escutou demandas gerais e específicas da Aprom-BH (Associação dos Procuradores do Município de Belo Horizonte), Audim (Associação dos Auditores de Controle Interno do Município de Belo Horizonte), SENGE-MG (Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais), Sinfarmig (Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais), Sinfisco-BH (Sindicato de Auditores Fiscais do Município de Belo Horizonte) e Sinmed-MG (Sindicato dos Médicos de Minas Gerais).

“Uma coisa que a gente acha importante é que o funcionário público seja valorizado. Muitas vezes a população não tem um atendimento adequado, e não é por culpa do servidor, mas de um desmonte da estrutura pública de Belo Horizonte. Por isso, nós temos que fortalecer o trabalho dos servidores e conversar com cada categoria para entender as demandas e como podemos melhorar”, declarou ela.





Concursos públicos e melhorias

De acordo com a candidata, há um déficit de servidores em Belo Horizonte ao mesmo tempo em que há um superávit econômico, o que torna o cenário propício para concursos públicos a fim de agregar novos servidores ao sistema.





“Há recurso para podermos fazer novos concursos, então a gente sai daqui com o compromisso de ter concursos anuais para espaços na gestão pública a fim de entregar o melhor serviço para a população, e isso já estava no nosso plano de governo”, afirmou.





Dentre as propostas apresentadas à categoria, ela citou um Projeto de Lei para que Belo Horizonte tenha o maior salário para professores entre as capitais e a melhora salarial e planos de carreira para médicos no município.





“Fizemos um estudo de impacto orçamentário que mostrou que, para Belo Horizonte pagar o maior salário para professores, teríamos um impacto de 200 a 300 milhões para valorizar, de fato, esses servidores. No que se refere à saúde pública, conversamos com o sindicato dos médicos, que nos mostrou caminhos possíveis para mudar esse cenário, afinal não tem saúde de qualidade se não valorizarmos os servidores da saúde”, explicou.





De acordo com Duda, muitos médicos preferem trabalhar em iniciativas privadas ou ir para municípios vizinhos do que trabalhar no setor público belo-horizontino por conta dos baixos salários. “É um absurdo Belo Horizonte ser a quarta capital mais rica do Brasil e pagar tão mal para os médicos que fazem um trabalho fundamental”, queixou ela.





Críticas

Durante a reunião com o Comitê Eleitoral de Entidades Representativas, Duda lamentou a falta de diálogo que o atual governo e os passados tiveram com os servidores públicos. Ela chegou a comentar sobre uma conversa que teve com o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) quando ainda era vereadora da capital.





“Sentei com ele para discutir a extensão da licença-maternidade em casos de internação em unidade intensiva. Ele me respondeu que não poderia fazer isso, porque servidor já tem direito demais e não teria como justificar isso para a iniciativa privada. Respondi que ele poderia ser exemplo para a iniciativa privada, porque o custo que isso teria é dinheiro de cachaça para a Prefeitura, quase nada, e seríamos a primeira capital a fazer isso. Ele não quis”, disse ela.





A candidata reforçou seu compromisso com os servidores públicos e garantiu que, caso seja eleita, haverá melhorias e conversas constantes com a categoria.





“Minha trajetória de vida é junto à política. Tenho mais de 30 anos de trajetória junto aos movimentos sociais, defendendo os servidores públicos do município e do Brasil. Eu não tenho um voto contrário ao servidor público, porque nós sabemos que um serviço público de qualidade é fundamental para uma cidade mais saudável”, finalizou.

O Comitê Eleitoral de Entidades Representativas conversará com todos os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para ouvir suas propostas e apresentar as demandas dos servidores públicos. Até o momento, não há cronograma publicado.