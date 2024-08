O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Republicanos, Mauro Tramonte, afirmou em sabatina com o Estado de Minas/Portal Uai que pretende aumentar a guarda municipal para que seja possível o "patrulhamento de proteção ao comércio".

De acordo com o candidato, a medida poderá trazer mais segurança aos comerciantes. "Eu vou fazer o levantamento dos locais em que têm mais incidência de problemas de furto e roubo no comércio e vamos colocar os guardas municipais lá", afirmou o representante do Republicanos.





Para isso, Tramonte disse que irá reorganizar a estrutura da guarda municipal: "Nós precisamos mexer, nós precisamos reorganizar toda a guarda municipal. Por quê? Porque tem problemas lá dentro internos, né? Quando nós chegarmos lá, nós vamos fazer toda uma remodelagem da guarda municipal".

"Eu quero esse pessoal na rua, eu quero a pé, eu quero que o guarda municipal, ele conheça o comerciante, que ele conheça o vendedor, que ele conheça o meio que ele está andando para dar mais segurança. E, lógico, deixar a independência, que a guarda municipal tem que ser independente, lógico, mas muito ligada às outras forças de segurança", afirmou Tramonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ele ainda disse que pretende contratar mais 500 guardas municipais para a capital mineira, tanto para o comércio, quanto para escolas e de proteção à mulher. "Nesses quatro anos, vamos contratar 500 guardas municipais, vamos reforçar a Patrulha Escolar, que hoje ela precisa de um reforço especial, nós vamos reforçar a Patrulha de Proteção Mulher na Maria da Penha, na Lei Maria da Penha". Para ele, oito guardas para cuidar de nove regionais no âmbito da Lei Maria da Penha "é impressionante".

Para o candidato, os itens de segurança básicos já utilizados pela Guarda Municipal são o suficiente, mas que a instituição irá melhorar. "A Guarda tem que cuidar do patrimônio, né? Qual que é o maior patrimônio de uma cidade? É o cidadão, é o povo. E ele [o guarda] precisa estar em uma situação de segurança, para ele dar segurança para os outros".

O candidato ainda prometeu: "[A Guarda Municipal] vai continuar do jeito que está e vai melhorar. Eu vou melhorar a Guarda Municipal".

Sabatinas

As sabatinas do Estado de Minas começaram na última segunda-feira (19/8), quando foi entrevistada Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes foram entrevistados Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler (PL) e Carlos Viana.



Confira a agenda com as próximas entrevistas:

Quinta-feira (29/8) - Gabriel Azevedo (MDB)

Azevedo (MDB) Segunda-feira (2/9) - Fuad Noman (PSD)

Debate na Alterosa

Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.

Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão de responder perguntas feitas entre eles.

O primeiro, segundo e terceiro blocos serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e, também, na edição impressa do dia 12.