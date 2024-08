Nesta quarta-feira (28/8) os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte terão compromissos em diversos pontos da capital mineira. As agendas preveem reuniões internas, gravações de programas eleitorais e conversas com o eleitorado. Confira a programação do dia de cada candidato:

Mauro Tramonte (Republicanos)

Sabatina no Estado de Minas/Portal Uai, às 10h

Rogério Correia (PT)

Visita à Escola de Samba Cidade Jardim (Rua do Mercado, 47, Conjunto Santa Maria), às 9h15



Carlos Viana (Podemos)

Reunião com partidos PMN - Podemos, às 9h

Almoço no mercado central, no Feijoada dos Amigos, às 12h

Reunião com partidos DC-PP às 14h e 19h

Duda Salabert (PDT)

Será recebida pelo Comitê de Entidades Representativas - APROM-BH, AUDIM, SENGE-MG, SINFARMIG, SINFISCO-BH, SINMED-MG. (Av. do Contorno, 4999 - Santa Efigênia), às 12h

Reunião interna de campanha, às 16h

Reunião com a chapa de vereadores do PDT, às 18h

Lourdes Francisco (PCO)

Agenda interna

Wanderson Rocha (PSTU)

Participação na plenária de representantes de professores das escolas municipais como convidado especial, no Sind-Rede (Avenida Amazonas, 491, Centro), às 8h30 e 14h

Indira Xavier (UP)

Produção de materiais de campanha, às 8h30

Encontro com aliados, às 10h30

Reunião de Núcleo da UP Região Leste, às 19h

Gabriel Azevedo (MDB)

Despachos internos, às 9h

Bate papo com o movimento Lagoinha Viva, na Casa Rosa do Bonfim (Rua José Ildeu Gramiscelli, 301 - Bonfim), às 14h

Reunião com lideranças no Aglomerado da Serra, às 19h

Bruno Engler (PL)

Reuniões no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao longo do dia

Fuad Noman (PSB)