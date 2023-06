Ator Sérgio Hondjakoff, o 'Cabeção', vence luta contra as drogas

677

O ator concluiu seu tratamento contra o vício em drogas (foto: Instagram/Reprodução)

Sérgio Hondjakoff, célebre por sua atuação como 'Cabeção' em 'Malhação' durante os anos 2000, concluiu com sucesso seu tratamento contra o vício em drogas. A boa nova foi compartilhada por Sandro Barros, terapeuta responsável pelo ator, através de uma postagem em suas redes sociais. Confira:





Segundo Barros, Hondjakoff manteve-se sóbrio por mais de um ano e já soma mais de 40 dias de sobriedade na sociedade. 'Com enorme prazer comunico a alta do ator. Serginho lutou bravamente na reintegração à sociedade. Um feito sem precedentes', declarou. Hondjakoff passou mais de dez meses em uma clínica de reabilitação em Itu, São Paulo, e seguiu com o tratamento no Rio de Janeiro.