Dependentes químicos: tratamento por manejo farmacológico e psicoterapia

Repercutiu nas últimas semanas o caso envolvendo o ator Sérgio Hondjakoff, que enfrenta problemas relacionados ao uso de drogas. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, ele chegou a ameaçar o próprio pai. O fato joga luz sobre esse fenômeno tão complexo, inserido em um contexto de igual complexidade, em função da quantidade de variáveis que nele interferem e que, ao mesmo tempo, por ele são influenciadas.





Conforme a psicóloga Roselene Wagner, especialista em diversos transtornos, o tratamento, portanto, deve ser planejado considerando-se inúmeras condições e objetivando a obtenção de desfechos mais positivos para o dependente em questão.









“Doutora Leninha”, como é mais conhecida, diz que o palco que muitos conseguem pisar, com toda luz e glória, nem sempre corresponde aos bastidores desafiadores e por vezes obscuros.





O tratamento, no caso de dependência química, ainda segundo a especialista, exige que se observe o paciente em sua individualidade, e o clínico que atua nessa área não deve desviar-se de seu objetivo principal: auxiliar o indivíduo, buscando modificar os comportamentos que facilitam a manutenção da dependência.





AJUDA

“Para isso, devemos utilizar ferramentas terapêuticas que apresentem resultados baseados em evidências. Entre as principais abordagens de tratamento estão o manejo farmacológico, as intervenções psicoterápicas, o suporte oferecido nos grupos de mútua ajuda (tanto para dependentes quanto para familiares), as ações integradas nas internações voluntárias e involuntárias em clínicas especializadas, nas moradias assistidas ou em comunidades terapêuticas formadas por leigos conhecedores do problema e de seu manejo (hoje com crescente especialização)”, aponta.





Para a especialista, a experiência mostra que a combinação das várias abordagens oferece ao paciente uma atenção customizada, atendendo-o naquilo que ele mais precisa.

Conceitos sobre o consumo de substâncias psicoativas





Leninha aponta ainda que sobre um consumidor de álcool e/ou outras drogas é necessário saber de que forma ele faz o uso da substância. Nem todos os abusadores se tornarão dependentes. O uso nocivo pode ser tão perigoso quanto determinados casos de dependência, e o uso esporádico pode ser ainda mais perigoso.





“Como um jovem que bebe em grandes quantidades apenas nos fins de semana e que dirige alcoolizado por exemplo, pode se tornar um perigo maior para ele próprio e para a sociedade do que um alcoolista crônico que não dirige?”, questiona.

É importante saber de que forma o consumidor de álcool e outras drogas faz uso das substâncias (foto: pixabay)



Segundo ela, as distinções entre uso, abuso e dependência, embora não sejam muito nítidas, podem ser explicadas da seguinte maneira:





Uso: seria experimentar ou consumir esporadicamente ou de forma episódica, não acarretando prejuízos por conta disso.





Abuso ou uso nocivo: no consumo abusivo, há algum tipo de consequência prejudicial, seja social, psicológica ou biológica.





Dependência: ocorre a perda do controle no consumo, e os prejuízos associados são mais evidentes.





“Essa síndrome se organiza dentro de níveis de gravidade e não como um absoluto categórico: não há um sintoma característico, mas uma série de sintomas que consideram sua intensidade ao longo de um contínuo de gravidade”, completa.





Ela menciona também que a síndrome de dependência é moldada por outras influências capazes de predispor, potencializar ou bloquear suas manifestações. Nesse caso, o padrão de consumo dos indivíduos é moldado por uma série de fatores de risco e de proteção, entre eles fatores individuais, ambientais, culturais, familiares, profissionais, educacionais e sociais, além do tipo de substância utilizada.





Para Leninha, a dependência química caracteriza-se por um padrão de consumo compulsivo da substância psicoativa. “Saiba recusar, diga não; Não se feche em seus problemas; Converse, busque ajuda; Cuide de seu sono; Atenção à sua alimentação; Pratique esportes; Busque ajuda profissional sempre que precisar”, argumenta.





“A dependência química é uma doença comportamental, significa dizer, que se retiramos o comportamento, subtraímos também a doença. Mas a facilidade com que adquire-se o hábito nocivo de prazer (irreal) imediato não condiz com a dificuldade de retirá-lo e as perdas significativas e reais produzidas a longo prazo”, emendou.





Para a especialista, a prevenção é sempre mais inteligente e menos onerosa do que a correção, por meio de um longo processo de tratamento e recuperação.