Ludmilla fala sobre falta de apoio brasileiro ao seu hit 'No Se Ve'

Ludmilla expressou sua emoção pelo sucesso da canção no mundo (foto: Mauro Pimentel/AFP)

A cantora Ludmilla manifestou recentemente seu desapontamento com a falta de apoio de seu país natal ao seu lançamento musical em colaboração com a artista argentina Emilia Mernes, a canção 'No Se Ve'. Em uma declaração publicada no Twitter no último domingo, dia 18, Ludmilla ressaltou o êxito da música no Spotify em diversas nações, como Uruguai e Espanha, mas expressou seu desejo de ver o Brasil refletido nessas estatísticas de sucesso.





A artista disse: 'Hoje, enquanto analisava dados e comentários sobre o sucesso global do meu dueto com Emilia, 'No se Ve', percebi que algo estava faltando. E realmente está. Gostaria de ver meu país nesses números'. Ela acrescentou que, embora se sinta honrada e agradecida pelo apoio internacional à sua música, cantada em sua língua nativa, sente como se estivesse celebrando uma vitória sem seu time.





Ludmilla continuou, expressando sua emoção pelo sucesso da canção, que abriu muitas portas para ela, e expressou sua esperança de que o público brasileiro também abraçasse a música e contribuísse para o seu sucesso por meio de streams. 'No se Ve' tem voado alto e me proporcionado tantas oportunidades. Estou animada... Espero que vocês se juntem a nós nesse movimento e nos ajudem a aumentar o número de streams aqui no Brasil para que possamos celebrar juntos', concluiu. Confira:

Hoje me peguei vendo números e mensagens a respeito do sucesso do meu feat com a Emília "No se Ve" pelo mundo e por mais que a gente trabalhe isso no dia a dia, parece que está faltando algo. e está! ver o meu país nessas estatísticas. pic.twitter.com/Hvs0g6miUq %u2014 LUDMILLA (@Ludmilla) June 18, 2023





A música, que foi lançada em 3 de maio de 2023, está atualmente em 7º lugar entre as faixas mais populares na Argentina no Spotify, e apresenta versos tanto em português quanto em espanhol.