Fernanda Souza celebra 39 anos destacando relacionamento com namorada

Fernanda e Eduarda estão juntas há um ano (foto: Reprodução/Instagram)

A atriz brasileira Fernanda Souza, ao celebrar seus 39 anos neste último domingo (18/6), fez uso da plataforma Instagram para compartilhar sua gratidão pela vida e, especialmente, pelo amor que compartilha com sua namorada, Eduarda Porto.





Em sua publicação, Fernanda destacou aspectos simples e preciosos de sua vida, como a 'natureza', o 'nascer do sol' e o 'silêncio', pontuando que essas são as suas verdadeiras dádivas. No entanto, a celebração do amor foi o grande destaque de sua mensagem.





Para Fernanda, sua parceira Eduarda representa 'o melhor presente de todos'. A atriz expressou o quanto a namorada é fundamental em sua vida, sendo sua 'estrutura', 'paz', 'aula', 'parceira', 'colo', 'razão' e 'coração'.





A celebração de Fernanda foi acolhida com entusiasmo por seus seguidores, incluindo colegas de profissão e fãs. Até mesmo Thiaguinho, seu ex-marido e ainda amigo, deixou uma mensagem de apoio e felicitações.





Fernanda e Eduarda estão juntas há um ano, e a atriz, que já foi casada com o cantor Thiaguinho até 2019, revelou sua bissexualidade publicamente em abril de 2022, quando fez uma declaração de amor para sua atual namorada.

Confira a publicação no Instagram da atriz: