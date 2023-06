Sofia Liberato faz homenagem ao pai, Gugu, no Dia dos Pais norte-americano

677

Filha de Gugu publicou uma foto de sua infância com o comunicador (foto: Reprodução/Instagram)

Sofia Liberato utilizou suas redes sociais para prestar uma homenagem emocionante a seu pai, o apresentador Gugu Liberato, em comemoração ao Dia dos Pais nos Estados Unidos, nesse domingo (18/6).



A jovem publicou uma foto de sua infância com o comunicador e, em sequência, uma imagem mais recente na qual os dois aparecem em um abraço carinhoso. 'Sou eternamente grata ao meu pai, que está guardado no meu coração', escreveu Sofia.





Enquanto os outros dois filhos de Gugu, João Augusto e Marina, optaram por não compartilhar imagens com o pai na ocasião. Sofia e Marina estão residindo nos Estados Unidos, mas estiveram recentemente no Brasil para participar de uma audiência judicial referente à divisão da herança de R$ 1 bilhão deixada pelo pai.





O processo corre em segredo de justiça e terá sua próxima audiência no dia 22 de junho. De acordo com o testamento assinado por Gugu em 2011, Rose Miriam di Matteo, mãe de seus filhos, não foi reconhecida como companheira em união estável.





O apresentador nomeou sua irmã, Aparecida Liberato, como responsável por administrar seu patrimônio, deixando 75% para os três filhos e o restante para seus cinco sobrinhos, além de uma pensão vitalícia para sua mãe, Dona Maria do Céu, no valor de R$ 163 mil.





Atualmente, Rose busca o reconhecimento de união estável com Gugu, com quem viveu por 20 anos. Apesar do apoio das gêmeas à mãe na última audiência, João Augusto se manteve em silêncio, optando por se manifestar posteriormente nas redes sociais.