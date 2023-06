Filho de Jack Kirby critica documentário da Disney+ sobre Stan Lee

677

Documentário é criticado por conceder os méritos do universo da Marvel exclusivamente a Lee (foto: Divulgação/Disney+)

O documentário sobre Stan Lee lançado na sexta-feira (16) pela Disney+ vem recebendo críticas. Uma delas é de Neal Kirby, filho de Jack Kirby, co-criador de personagens emblemáticos da Marvel. Segundo Neal, o documentário negligencia as contribuições de seu pai no universo Marvel e concede os méritos exclusivamente a Lee.





Jack Kirby, em parceria com Stan Lee, foi responsável pela criação de super-heróis notáveis como os Vingadores e o Quarteto Fantástico. Em um comunicado divulgado por sua filha no Twitter, Neal Kirby argumenta que sempre existiram controvérsias sobre quem desempenhou que papel na criação e na promoção dos personagens da Marvel.





Neal acredita que Stan Lee teve a vantagem de ter acesso aos canais de mídia, tornando-se a 'voz da Marvel'. Ele questiona se Lee realmente desempenhou um papel na criação de todos esses personagens, e no documentário, ele passa muito tempo discutindo a criação do Quarteto Fantástico, com apenas uma menção breve ao seu pai.





Neal Kirby desafia a popularidade que Stan Lee alcançou durante sua carreira. Suas aparições em filmes e o endosso da Marvel levaram milhões de pessoas a creditar a Lee a criação dos personagens da editora. Ele aponta que Lee teve décadas de publicidade incontestada, muitas vezes com o apoio da Marvel, o que levou a um aumento na popularidade da marca.





Para Neal, o nome do pai e seu trabalho foram pouco reconhecidos, e a primeira vez que Kirby recebeu crédito por uma de suas criações no cinema foi no final do filme Homem de Ferro, em 2008. O filho de Kirby conclui ressaltando a importância de acertar os fatos neste capítulo específico da história da arte.