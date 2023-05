677

Vin Diesel escolheu Ludmilla para participar de 'Velozes e Furiosos 10' (foto: Divulgação) A franquia de sucesso “Velozes e Furiosos” volta às telonas nesta quinta-feira (18/5) para seu décimo filme. Desta vez, a cantora Ludmilla aparece para uma participação especial, escolhida a dedo pelo protagonista, Vin Diesel. A brasileira contou como foi o processo de gravação do filme, sua estreia em uma produção de Hollywood.





Empolgada, ela contou como foi sua reação diante de um convite como este. "’Velozes e Furiosos 10’ com Vin Diesel. Como assim? Fiquei com medo, mas sou assim. Fico com medo, mas vou", ressaltou.





A cantora ainda descreveu como foi o processo de gravação. “Uma coisa que fiquei chocada lá foi a organização deles, foi totalmente diferente de tudo o que participei. Foi muito organizado e a gravação foi super boa, a gente passou quatro dias lá. Tinha umas quatro araras para eu escolher, os figurinos, só da Versace. Escolhi tudo o que queria. Fui tratada como uma estrela de Hollywood", afirmou.





Em um trecho compartilhado por Ludmilla nas redes sociais, ela aparece como a garota responsável por dar a largada dos carros para a corrida. No vídeo, aparecem Dominic Toretto (Vin Diesel), Isabel (Daniela Melchior), Diogo (Luis da Silva) e Dante Hernandez (Jason Momoa).





Esta é a primeira vez que Ludmilla participa de uma produção hollywoodiana. No entanto, não é a estreia dela como atriz, já que a cantora participou de “Amor dá trabalho” (2019), “Arcanjo Renegado” (2020), e de “Moscow” (2021). Além disso, recentemente ela também fez uma participação na novela “Vai na Fé”.