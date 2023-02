Fast X: Internet vai à loucura com novo trailer de Velozes e Furiosos 10

Algumas do imagens do trailer se passam no Rio de Janeiro (foto: Reprodução Redes Sociais )

O novo trailer do filme ‘Velozes e Furiosos 10’ ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter Brasil nesta sexta-feira (10/2). Além da franquia ser amada por brasileiros, cenas do vídeo se passam no Rio de Janeiro, o que aqueceu o coração dos fãs.