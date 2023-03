Ludmilla perde processo de injúria racial contra Marcão do Povo

Marcão do Povo chamou Ludmilla de 'pobre macaca' e foi inocentado no processo de injúria racial (foto: Reprodução/Twitter/Instagram)

A Justiça decidiu inocentar o apresentador Marcão do Povo pela acusação de injúria racial feita pela cantora Ludmilla. Em 2017, quando ele comentava uma notícia que envolvia a artista, citou o termo "pobre macaca" para se referir a ela.

Procurada pela Folha de S.Paulo, Ludmilla desabafou. "Mais um dia difícil na vida de quem luta contra o preconceito. Surpreendentemente, mesmo após a utilização dos termos 'pobre e macaca' contra mim, o juízo da 3ª Vara Criminal de Brasília entendeu que não houve, por parte do apresentador Marcão do Povo, a intenção de ofender", começou.

"Pois eu digo: ofendeu, sim, e meus advogados estão preparando o recurso cabível. Um racista me atacando em rede nacional. Não podemos descansar até que seja feita justiça. Entendam de uma vez por todas: mesmo quando eu estou na cadeira de vítima dão um jeito de me sentar na de vilã", completou.

De acordo com trecho do processo enviado à Folha de S.Paulo pelo advogado de Marcão, o juiz entendeu que os relatos da vítima e das testemunhas não demonstraram força para a punição de Marcão, e que ele não teria agido com dolo, ou seja, com intenção de ofender.

Por isso, o juiz Omar Dantas julgou improcedente a pretensão punitiva ao apresentador e decidiu pela absolvição dele na ação.

Relembre o caso

Em janeiro de 2017, Marcão foi demitido da Record após se referir à cantora Ludmilla como "pobre macaca". O comentário do jornalista surgiu no quadro "A Hora da Venenosa", em que Sabrinna Albert falava sobre famosos. A notícia da vez era que a funkeira teria se recusado a tirar fotos com fãs alegando estar resfriada.

Marcão, então, disse: "É uma coisa que não dá para entender. Era pobre e macaca, pobre, mas pobre mesmo". Aparentemente desconfortável com o que havia falado, emendou: "Eu falo para os meus amigos, eu era pobre macaco também. Hoje sou rico de saúde".

A emissora chegou a emitir uma nota de repúdio na qual dizia que "este tipo de conduta não está na linha editorial de nosso jornalismo. Por este motivo, a Record TV Brasília optou por rescindir o contrato do apresentador Marcão". Ele era apresentador do Balanço Geral DF.

Menos de um mês depois, o SBT o contratava. Segundo apuração da Folha de S.Paulo, a emissora de Silvio Santos considerou o caso entre Marcão e Ludmilla um problema pessoal do apresentador, ocorrido antes de sua chegada ao canal, e não quis se colocar na posição de julgar o novo funcionário.