Ludmilla briga com homem que teria jogado gelo nela durante show

No mês passado, Ludmilla ganhou o Grammy Latino pelo álbum 'Numanice #2' (foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

A cantora Ludmilla brigou com um homem que estava em seu show nesta sexta (9), no Rio de Janeiro, após ele supostamente arremessar pedras de gelo na direção da cantora. Vídeos do momento circulam pelas redes.

"Se ele não sair daqui agora, eu vou sair do palco. Rala, rala, rala", disse Ludmilla, interrompendo a apresentação. "Enquanto ele não sair da festa, não vou cantar."

A cantora ainda xingou a pessoa e foi aplaudida pelo público, que gritou "rala" em coro, ordenando que o homem fosse embora.

Um dos vídeos que circulam pelas redes mostra ainda seguranças retirando o homem do show, que aconteceu no Ginga Rio, na Barra da Tijuca.

No mês passado, Ludmilla ganhou o Grammy Latino pelo álbum "Numanice #2", na categoria melhor álbum de samba/pagode. A obra, aliás, será o foco de um navio com três dias shows da cantora, ainda sem data prevista.

