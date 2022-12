Evento que une skate, música, grafite e economia criativa chega a BH

Show do cantor e compositor paulista João Suplicy tem blues e samba (foto: Divulgação)



O "Fun Arte – Arte em circuito com skate e cultura" desembarca em Belo Horizonte, a partir desta sexta-feira (9/12), com programação gratuita que segue nos dias 10, 11, 16 e 17 de dezembro, sempre das 13h às 20h, na Funarte MG (Rua Januária, 68 – Centro).





Outros destaques são o cantor Supla e sua banda (sábado, 10/12), com o punk rock que o consagrou e músicas de seu novo disco, "Suplaego". André Frateschi, vocalista da Legião Urbana, faz o show "BRock is back" (domingo, 11/12), com hits do rock brasileiro das décadas de 1980 e 1990.

O grupo de rap Oriente (sexta, 16/12), famoso por "Linda, louca e mimada" e "O vagabundo e a dama", é outra atração. Fecha a programação do Fun Arte a Batalha de MCs (sábado, 17/12), organizada pelo Família de Rua, responsável pelo Duelo de MCs Nacional, realizado há 10 anos em BH. Todos os shows acontecem às 19h.

Transformação

Durante cinco dias, o público vai poder conhecer um pouco mais sobre o skate e a cena cultural que o cerca, além de participar de oficinas, rodas de conversa e assistir a performances artísticas. A ideia é mostrar que skate é estilo de vida e ferramenta de transformação social.

Será montado pequeno circuito com pista, rampas e obstáculos. Além disso, haverá no local uma exposição da plataforma de conexão entre artistas e colecionadores, “Arte na fonte” (@aartenafonte, no Instagram), com obras de autores periféricos que estarão à venda por lances, sem preço mínimo, podendo ser adquiridas pelo público.

Oitenta por cento da renda serão revertidos para projetos sociais de BH. A entrada é gratuita, mas limitada à lotação. Os ingressos podem ser obtidos antecipadamente no website https://arteemcircuito.com.br/, onde também constam todas as informações.