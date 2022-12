Disco 'Eternamente ligado a você' traz 'canções do exílio' de Mauricio Baia

Mauricio Baia vê conexões entre seu álbum e 'Transa', disco que Caetano Veloso criou no exílio em Londres (foto: Wilson Henriques/divulgação )

Baiano radicado nos Estados Unidos e completando 30 anos de carreira, o cantor e compositor Mauricio Baia lança nas plataformas digitais seu 11º álbum, “Eternamente ligado a você” (Virgin), com oito faixas autorais.





Duas faixas são de autoria exclusiva dele. E a antiga parceria com Gabriel Moura está presente em cinco canções. Há também parcerias com Michael Mariano, Luis Carlinhos e Matheus VK.

Criado em Pernambuco até os 12 anos, ele se mudou muito jovem para o Rio de Janeiro, onde ficou por 33 anos. “Minha história musical é lá na Cidade Maravilhosa”, diz.

Bossa nova para Bob Dylan

Em 2019, Mauricio foi para os Estados Unidos, onde gravou o disco “Baia bossa Dylan”. Quando voltou ao Brasil, em 2020, aproveitou a pandemia para se conectar com sua banda e com o guitarrista e produtor Caesar Barbosa.





“Como ele está em Portugal, a gente foi fazendo um faixa a faixa. A princípio, era para ser EP com três músicas, mas outras canções apareceram. Acabou que trabalhamos em torno de 14 para lançar oito. É um álbum composto no período da pandemia”, diz.





Este é o disco mais pessoal de Baia. “A faixa título talvez seja uma das músicas mais românticas que já escrevi. Ela traça a linha cronológica de uma relação autobiográfica, mas que também se reflete nas relações daqueles que se casam e têm filhos. Naquele momento de pandemia, estava todo mundo junto e os filhos ao redor. A gente fala também deste momento do mundo.”





O repertório remete a desafios contemporâneos. Um deles é a migração, vivência do próprio cantor e compositor. A faixa “I believe sim”, por exemplo, reflete essa situação. “'Out and about’ tem um contexto em inglês e outro em português”, diz Baia.





“Isso está na cultura dos nossos exilados de décadas atrás, como no disco ‘Transa’, de Caetano Veloso, uma das maiores obras dele”, comenta, referindo-se ao álbum lançado em 1972, quando o baiano se mudou para Londres, obrigado pelo governo militar a sair do país.

Mundo cão

O disco de Baia remete à mudança dele para os Estados Unidos, caso da música ‘Um gato nesse mundo cão’. “Tem uma faixa que fiz para o meu filho Daniel, o momento que a gente viveu bastante juntos, porém tendo consciência de como a humanidade está no mesmo barco em uma situação virótica como esta”, revela.





Baia conta que vem se apresentando nos Estados Unidos. “Sou sócio de um restaurante de comida brasileira em Miami, no qual toco todas as sextas-feiras, trazendo nossa música e cultura para cá. Neste momento de transição no Brasil, não sei se é bom fazer uma turnê”, observa, revelando que planeja o show de lançamento do álbum para abril. “Farei turnê não somente com as canções do disco, mas dos meus 50 anos, o que engloba também este álbum.”

Ao comentar o futuro, Mauricio é otimista. “Espero que ao longo de 2023 e 2024, a gente possa vir a retomar um pouco a cultura em nosso país. Houve um momento muito bacana rolando, de turnês europeias, alternativas. De certa forma, eu estava frequentando muitas coisas, como os festivais, mas tudo isso parou por causa da pandemia. Espero que elas voltem rapidamente.” )

“ETERNAMENTE LIGADO A VOCÊ”

.Disco de Mauricio Baia

.Virgin

.Oito faixas

.Disponível nas plataformas digitais