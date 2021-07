Babu Santana celebra sua atuação como Nanico em "Salve-se quem puder" (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)





Babu Santana ainda participava do “Big brother Brasil 20” quando Daniel Ortiz revelou o desejo de tê-lo em “Salve-se quem puder”, novela das 19h da Globo. Assim que deixou o reality, o ator tomou conhecimento do convite do autor e aceitou dar vida ao policial federal Nanico na segunda temporada da trama. Mas, mesmo sendo um profissional experiente, não nega o nervosismo que sentiu ao entrar em uma história que estava em andamento.





"Cheguei fora da casa e tinha uma torcida do Daniel (Ortiz) por mim. De repente, topei com o inusitado. Foi muito bom, pois estava ansioso para trabalhar. E o 'BBB' me deu essa sensação de que não estava fazendo nada. Estranhei os protocolos de segurança, porque estava vivendo normalmente dentro do reality. Mas, depois que peguei no tranco, foi demais", afirma.





Na história, o policial linha-dura tem a missão de proteger Ermelinda (Grace Gianoukas) da quadrilha de Dominique (Guilhermina Guinle). Afinal, a mãe de Zezinho (João Baldasserini) foi vista na casa de Renzo (Rafael Cardoso), junto com Kyra (Vitória Strada), Luna (Juliana Paiva) e Alexia (Deborah Secco), atrás de provas para incriminar a vilã.





"As meninas já estavam com um entrosamento maravilhoso, me senti ótimo trabalhando com todos. Alguns dublês eram os 'dummies' do 'BBB'. Então, foi muito bom e confortante encontrá-los. Senti que foi importante para a minha carreira entrar na novela, mesmo com o bonde andando", acredita.





O intérprete de Nanico ama trabalhar com o humor. Porém, no folhetim de Daniel Ortiz, o personagem tem uma postura mais engessada por ser da Polícia Federal. Babu assume que foi complicado segurar o riso nas gravações de sequências ao lado de Grace Gianoukas e Marianna Armellini – esta última interpreta as gêmeas Marlene e Verônica. A mãe de Zezinho e a prima boa de Bruno (Marcos Pitombo) disputarão o amor do policial na reta final da novela.

"Eu tinha de ficar todo durão, mesmo com aquela loucura acontecendo ao lado do meu personagem. Nessas cenas, foi muito difícil manter a pose do Nanico. Sou fã da Grace, era um prazer contracenar com ela. Estava muito tímido. Saí do 'BBB' pronto para dar abraços e não podia. Nas sequências, cada um ficava em uma mesa, mas a gente trocava mensagens. Fortalecemos a relação com essa admiração", comenta.





TESTE POSITIVO

Por conta da pandemia, as equipes de todas as novelas adotaram protocolos de segurança. Com isso, Babu precisou ser testado semanalmente. Além disso, usou máscara nos bastidores, manteve distanciamento dos colegas e não entrou com o roteiro impresso no local de filmagem, pois poderia se tornar um vetor de transmissão.





Mesmo com os cuidados, Babu acabou testando positivo para a COVID-19 no final das gravações de “Salve-se quem puder”, em dezembro de 2020. Ficou isolado em casa durante 15 dias, com sintomas leves. Depois do período de quarentena, refez o exame e, assim que recebeu o resultado negativo para a doença, comemorou a recuperação. "No começo, o PCR era uma tortura, pior do que benzetacil. Eu tinha um medo daquilo e passava todos os meus traumas para a moça que fazia o procedimento”, relembra o ator. (Estadão Conteúdo)