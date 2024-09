Um homem matou a esposa e cometeu suicídio na noite dessa segunda-feira (2/9), em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. O crime e o suicídio ocorreram na frente do filho do casal, de 2 anos.

O caso aconteceu no Bairro Paracatuzinho, e há duas versões sobre a motivação dos tiros. A mais plausível sugere que o crime foi motivado por uma tentativa de separação.

A mulher teria pedido o divórcio, mas o marido não aceitou. Durante uma discussão acalorada, ele atirou na cabeça da esposa e, em seguida, tirou a própria vida, tudo na presença da criança.

Em outra versão, o problema envolvia uma segunda mulher e o atirador. Ao tentar disparar contra essa pessoa, o homem acabou atingindo sua esposa, que tentava impedi-lo de atirar.

Quando os policiais chegaram ao local, o casal estava sendo socorrido por testemunhas que ouviram os disparos. O homem morreu no local, enquanto a esposa teve a morte cerebral confirmada pouco depois.

A Polícia Civil informou que está investigando as circunstâncias das mortes.

A criança recebeu assistência do Conselho Tutelar.

