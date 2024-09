Cinco integrantes de uma organização criminosa envolvida em furtos e receptação de caminhões, além de roubo de cargas, adulteração de sinal identificador de veículos e receptação de produtos, com atuação em Extrema, no Sul de Minas, e no estado de São Paulo, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça, a pedido da Delegacia de Extrema.

O inquérito foi concluído. A operação foi chamada "013" e, durante as investigações, a equipe policial encontrou indícios da prática de crimes como extorsão mediante sequestro, roubo e receptação de carga pelos mesmos investigados.

Levantamentos apontaram que tais delitos não têm conexão com os crimes investigados em Extrema. Assim, a Delegacia Geral de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo foi informada sobre os últimos resultados das investigações realizadas pela Polícia Civil mineira, para a devida apuração no estado paulista.





Em 5 de julho último, a Polícia Civil deflagrou a operação "013", que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão na cidade de Bertioga, no estado de São Paulo.

