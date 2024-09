Nesta segunda-feira (2/9), a queda de um poste na MG-030 provocou um incêndio na rede elétrica próxima ao condomínio Ville de Montagne, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O trânsito no sentido BH foi interrompido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma árvore teria caído e atingido a fiação da via, fazendo com que o poste também viesse ao solo. Uma motocicleta foi atingida e o piloto foi socorrido do por pessoas que estavam no local. Houve interdição total durante a atuação dos militares e posteriormente uma faixa foi liberada e passou a fluir no sistema "pare/siga". A equipe de Limpeza Urbana de Nova Lima atua na remoção da árvore. A Polícia Militar e a Defesa Civil também estão no local e aguardam a chegada da Cemig. Há fios energizados na pista.

A interdição acontece logo após outro transtorno atingir a região. Nesse domingo, um incêndio de grandes proporções atingiu a área próxima ao condomínio e apresentou perigo para os moradores, que foram orientados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais a ficar em alerta caso precisassem deixar suas casas.









"A linha de fogo tem a possibilidade de chegar próximo às residências. Ela não oferece condições para os bombeiros atuarem no combate às chamas. O pessoal precisa ficar vigilante o tempo todo. Uma equipe dos bombeiros ficará no local. Se houver risco de atingir as casas, as pessoas devem sair do local. Assim que perceberem o risco, devem sair imediatamente”, diz um áudio compartilhado com os moradores.

No início da tarde de hoje, as chamas tomaram um novo rumo, agora em direção a Belo Horizonte. A preocupação agora é com o Vale do Sereno, onde as ações estão concentradas, e o Belvedere, na Região Centro-Sul da capital.