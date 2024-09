Jovem é assassinado depois de tirar foto com namorada de suspeito do crime





Um jovem de 19 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira (2/9), em uma rua do Bairro Bom Pastor, em São João del Rei, no Campo das Vertentes. De acordo com o Boletim de Ocorrências, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. A principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por ciúmes, após a vítima tirar uma foto com a namorada de um dos suspeitos.

A investigação aponta para a participação de dois adolescentes, de 16 e 17 anos, no crime. O adolescente de 16 anos foi visto com a vítima na manhã do mesmo dia em que o jovem foi assassinado. O suspeito de 17 anos, por sua vez, teria tido uma discussão anterior com a vítima. O motivo da discussão foi a vítima ter tirado uma foto com a namorada do rapaz de 17 anos. Isso teria gerado um atrito entre os dois.





A Polícia Militar apreendeu o suspeito de 17 anos. O outro adolescente, de 16 anos, ainda não havia sido detido até o fechamento da reportagem. A Polícia Civil está investigando o caso.