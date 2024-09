Um jovem de 27 anos teve a casa invadida e diversos itens roubados por um homem com quem havia marcado um encontro por meio de um aplicativo de relacionamento. Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no último dia 31 de agosto, mas foi registrado nessa segunda-feira (2/9), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Inicialmente, ao registrar a denúncia, a vítima contou que estava em casa por volta das 22h quando o suspeito chegou ao portão e pediu um copo d'água. Quando retornou com a água, o homem pediu para usar o banheiro. Aproveitando estar dentro da residência, o suspeito começou a ameaçar a vítima com um revólver e roubou dois televisores, um notebook, roupas e um celular.





Mudou a versão

Após relatar essa primeira versão e começar a se enrolar para sustentar a história, a vítima decidiu contar o que realmente aconteceu. Em depoimento, o jovem revelou que estava utilizando um aplicativo de relacionamentos e que havia marcado um encontro com o homem na sua casa.





Os dois passaram algum tempo conversando e se conhecendo até que, por volta das 22h, o suspeito pegou uma faca na cozinha e começou a ameaçar a vítima.





O homem queria que a vítima abrisse um cofre que estava no quarto do avô aposentado, ameaçando matá-lo caso a senha não fosse revelada. Diante da insistência do criminoso, o jovem conseguiu convencê-lo de que não sabia a combinação do cofre. Então, o suspeito decidiu roubar outros itens da casa, incluindo as duas televisões, o computador, roupas e o celular da vítima.





Antes de deixar o local, o criminoso utilizou o celular da vítima para solicitar um carro por aplicativo e fugir. Até agora, o suspeito não foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.