Uma carreta carregada de animais tombou e pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (4/9), na BR-251, entre Francisco Sá e Montes Claros, no Norte de Minas.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h no km 466. Na hora do acidente, o veículo transportava ao menos 60 animais.





O motorista ficou ferido e foi socorrido por terceiros. O estado de saúde dele não foi divulgado.





De acordo com os militares, muitos animais fugiram e outros morreram com a dinâmica do acidente. A carreta foi encontrada em chamas fora da pista de rolamento. O fogo atingiu a cabine do veículo e a vegetação no entorno do acidente.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros sinalizaram a pista e combateram as chamas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a ocorrência.





Ao menos 25 animais morreram no acidente.