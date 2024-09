Moradores de um condomínio de prédios em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acordaram com um grande incêndio ameaçando os muros da propriedade na manhã desta quarta-feira (4/9).





O fogo começou por volta das 4h da manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros está no local e combate o incêndio. Vizinhos estão com mangueiras e ajudam os militares no combate.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Moradores estão usando mangueiras para ajudar no combate ao fogo Arquivo pessoal/Imagem cedida ao Estado de Minas





De acordo com moradores da região, o fogo chegou bem próximo ao muro de uma das portarias de acesso ao condomínio e de onde fica armazenado o gás de cozinha. No início da manhã de hoje, os moradores receberam pedido para tirar os carros da garagem.

"Gostaríamos de informar a todos que, devido ao incêndio na mata próxima à nossa comunidade, é de extrema importância que os veículos sejam retirados das garagens imediatamente. O fogo, que atualmente está se aproximando dos limites de nossa propriedade, pode causar sérios danos aos veículos caso chegue próximo ao muro", diz o comunicado.







Difícil de apagar

Desde sábado (31/8), o fogo vinha avançando pelas encostas. No domingo, o Corpo de Bombeiros fez um alerta aos moradores do condomínio Ville de Montagne, também em Nova Lima. Em áudio encaminhado aos cidadãos, o tenente Aguiar afirmou que uma 'linha de fogo' pode chegar próximo às casas. Além disso, se as pessoas perceberem que as chamas podem atingir seus imóveis, colocando em risco suas vidas, a orientação é para que todos saiam imediatamente do local.

Outros incêndios

Segundo o Corpo de Bombeiros, nas últimas 24h, houve mais de 400 chamados para apagar incêndios no Estado. Em agosto, o número de ocorrências registradas chega a quase 6 mil incêndios em vegetação.

Em Betim, na Região Metropolitana, um incêndio atingiu o pátio do Detran e destruiu mais de 100 veículos.