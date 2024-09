Uma mulher, de 26 anos, foi presa ao confessar ter mandado matar o ex-companheiro na noite dessa terça-feira (3/9), em Sete Lagoas, Região Central de Minas.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima fez uma viagem de mototáxi da região da rodoviária de Sete Lagoas até o bairro Planalto. Ao chegar ao local, o homem pediu o telefone do motociclista emprestado para fazer uma ligação.





Durante a conversa, a vítima informou para a pessoa do outro lado da linha que já estava no local de encontro. Logo depois, dois homens saíram de uma construção e dispararam diversos tiros contra ela. O homem tentou correr mas os suspeitos o seguiram e dispararam novamente.





Ainda de acordo com a ocorrência, no momento dos disparos, o motociclista, com medo, saiu do local e ligou para a polícia. Ele contou aos militares que não conseguiu ver os rostos dos criminosos porque um estava com touca ninja e o outro, com uma camisa cobrindo a cabeça.

Ao conferir o número de telefone para o qual a vítima ligou, os policiais encontraram o endereço da ex-esposa do homem. Inicialmente, a mulher disse que o número não era dela, mas depois começou a chorar, confessou que marcou o encontro com o ex e que era a mandante do crime.





Ela foi encaminhada para a delegacia acompanhada do advogado.